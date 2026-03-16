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2026年WBC世界棒球經典賽準決賽，美國於多明尼加合演精彩投手戰，最終由美國2：1險勝晉級，但賽後聚焦在本場最後一顆好球判決上，美國籍主審布萊瑟（Cory Blaser）面對明顯偏低滑球判決好球，讓效力MLB響尾蛇的球星珀多莫（Geraldo Perdomo）遭三振，賽後大批球迷痛罵主審布萊瑟，珀多莫則發生還原事發當下，「他當下也知道自己判錯的，但就是發生了，我也知道那球百分之百是判錯了。」美國今日與多明尼加競爭第一張決賽門票，美國靠著2轟、加上6位投手群合力守成，終場2：1贏球。第九局美國派出終結者米勒（Mason Miller），在三壘有人時與珀多莫纏鬥至滿球數，米勒投出一顆89英哩滑球，Statcast系統顯示為偏低壞球，珀多莫也果斷沒揮棒，但主審布萊瑟卻無情拉弓，讓比賽畫下句點。慘遭主審三振當下，珀多莫氣到跳起，抱頭不敢相信現實，賽後受訪時，珀多莫也還原事發當下：「他（主審）知道他判錯了，我百分百確定那是誤判。」但珀多莫也展現氣度，直言「我們不是輸在那一球。」賽後關於此球判決，也有諸多球員、教練出面，美國隊球星「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）也直率地說，「那球有點低，我只能說好險沒有ABS（電子好球帶）。」美國總教練德羅薩則力挺未來經典賽要引進ABS電子好球帶挑戰系統，而多明尼加總教練普侯斯（Albert Pujols）則展現風度，直言雙方打了一場偉大的比賽，不該把焦點放在最後一球上。