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2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）今（16）日4強準決賽出現關鍵誤判！地主美國隊在邁阿密以2：1驚險擊敗多明尼加，連三屆挺進冠軍戰。然而，比賽最後關頭主審布雷瑟（Cory Blaser）一顆低到離譜的「再見好球」，讓多明尼加強打培多莫（Geraldo Perdomo）慘遭三振。賽後主審身分遭起底，竟是「美國籍」執法自家球隊，引發全球球迷怒轟「黑哨」，更讓人想起首屆經典賽美國隊靠誤判「做掉日本」的黑歷史。九局下半，落後1分的多明尼加展開最後反攻，兩人出局、三壘有人，且球數來到2好3壞滿球數。美國隊終結者米勒（Mason Miller）投出一顆89英里（約143公里）且明顯掉落在紅土邊緣的低角度滑球，培多莫精準選球目送，準備走向一壘，一旦保送，下一棒將是明星強打塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。不料，主審布雷瑟竟戲劇性拉弓判判定好球三振，比賽在一片錯愕中結束。布雷瑟全場誤判不少，且多次讓美國隊得利，此前索托（Juan Soto）也對於好球帶判決頗有微詞。即便多明尼加總教練普侯斯（Albert Pujols）賽後展現風範表示不願糾結，但各國媒體與記者席早已炸鍋，紛紛質疑「為何美國隊比賽會讓美國人當主審？」。這起事件讓老球迷瞬間想起 2006年首屆WBC的美日大戰。當時8局上平手、日本隊滿壘，西岡剛靠著高飛犧牲打跑回超前分。然而，美國隊主審戴維森（Bob Davidson）在美國隊抗議下，竟改判西岡剛「提早離壘」，沒收了關鍵得分，導致日本最終以3：4惜敗。當時的日本隊總教練王貞治對此判決極度不滿，賽後重播也證實這是一記嚴重的誤判。戴維森因此被戲稱為「愛國裁判」，而該場比賽也被視為WBC史上最大的汙點之一。隨後美國隊在與墨西哥之戰中，戴維森再次誤判沒收墨西哥的全壘打，雖然該場美國隊最終輸球，但其「護航地主」的形象已深植人心。隨著美國隊在滿場噓聲中挺進決賽，WBC官方X（原推特）遭到憤怒球迷灌爆，狂酸「恭喜本場MVP：主審裁判」。《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）也發文感嘆，比賽不該以這種方式遺憾終結。