農曆二月初二「龍抬頭」將在國曆3月20日登場，今年更罕見地與24節氣「春分」、土地公頭牙同日出現，不少民眾會準備供品祭拜祈福，被視為能量強大的開運日。清水孟國際塔羅小孟老師表示，當天除了有8項民俗禁忌需留意，包括不敲水龍頭、不喝粥、不洗衣、不動刀針等，也有3個生肖特別容易得到龍神與眾神庇佑，分別為生肖鼠、龍、虎，若把握祭拜時機與供品準備方式，有機會提升財運、投資運與事業運。
3月20日「春分、龍抬頭、土地公頭牙」8大禁忌
1.禁敲水龍頭：
水龍頭被視為象徵「龍頭」，若隨意敲擊，民俗認為可能影響財氣流動，導致運勢走下坡。
2.禁喝粥：
古代傳說中，粥象徵「龍血」，若在這一天食用粥品，等同於煮龍子，被視為對龍王不敬。
3.忌洗衣服：
民間認為洗衣服時的搓揉與拍打，可能象徵「傷到龍皮」，進而影響個人磁場與運勢。
4.不宜動刀與針線：
傳統習俗認為在龍抬頭這天使用刀具或針線，可能象徵砍到龍頭或刺傷龍眼，因此建議暫時避免這類活動。
5.不要磨食材：
磨碎食物的動作被認為可能「磨到龍頭」，因此當天不宜進行磨食材的料理方式。
6.忌說「關門」：
龍抬頭被視為迎接龍氣的吉日，習俗上建議開門迎龍王，避免隨口說出「關門」，以免將好運擋在門外。
7.禁吃龍蝦：
龍蝦外型與龍相似，因此在龍抬頭當天，民俗上建議避免食用，以示對龍王的尊重。
8.屬龍者不宜洗頭：
屬龍的人若在這天洗頭，被認為象徵「洗龍頭」，可能傷到龍氣，因此建議改在隔天再洗。
龍神加持！生肖虎、龍、鼠運勢爆棚、財運翻倍 轉運絕招快看
TOP3：生肖虎
小孟老師建議生肖虎可在這天前往祭拜土地公與濟公，據說能帶動靈感與財運，不論正財或偏財都有機會提升。如果手邊有閒錢，也可適度嘗試小額投資或試手氣，可能出現額外收穫。
TOP2：生肖龍
生肖龍在龍抬頭當天祭拜土地公與濟公，對學習與事業發展都有幫助。尤其是正在規劃副業或新計畫的人，拜拜之後往往容易出現新的靈感與突破。
TOP1：生肖鼠
生肖鼠被認為在這一天最容易獲得龍神庇佑。若前往祭拜，不僅有助於提升投資運勢，也能強化抗壓能力，面對職場與生活中的各種挑戰時更有信心與能量。
小孟老師指出，其實其他生肖同樣可以透過祭拜祈求轉運，準備供品時，建議選擇3樣或5樣（單數屬陽數），並可準備土地公喜愛的甜食，例如花生、麻糬、湯圓或甜酒等，象徵甜甜蜜蜜，也更容易討喜招財。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
1.禁敲水龍頭：
水龍頭被視為象徵「龍頭」，若隨意敲擊，民俗認為可能影響財氣流動，導致運勢走下坡。
古代傳說中，粥象徵「龍血」，若在這一天食用粥品，等同於煮龍子，被視為對龍王不敬。
3.忌洗衣服：
民間認為洗衣服時的搓揉與拍打，可能象徵「傷到龍皮」，進而影響個人磁場與運勢。
4.不宜動刀與針線：
傳統習俗認為在龍抬頭這天使用刀具或針線，可能象徵砍到龍頭或刺傷龍眼，因此建議暫時避免這類活動。
5.不要磨食材：
磨碎食物的動作被認為可能「磨到龍頭」，因此當天不宜進行磨食材的料理方式。
龍抬頭被視為迎接龍氣的吉日，習俗上建議開門迎龍王，避免隨口說出「關門」，以免將好運擋在門外。
7.禁吃龍蝦：
龍蝦外型與龍相似，因此在龍抬頭當天，民俗上建議避免食用，以示對龍王的尊重。
8.屬龍者不宜洗頭：
屬龍的人若在這天洗頭，被認為象徵「洗龍頭」，可能傷到龍氣，因此建議改在隔天再洗。
TOP3：生肖虎
小孟老師建議生肖虎可在這天前往祭拜土地公與濟公，據說能帶動靈感與財運，不論正財或偏財都有機會提升。如果手邊有閒錢，也可適度嘗試小額投資或試手氣，可能出現額外收穫。
TOP2：生肖龍
生肖龍在龍抬頭當天祭拜土地公與濟公，對學習與事業發展都有幫助。尤其是正在規劃副業或新計畫的人，拜拜之後往往容易出現新的靈感與突破。
生肖鼠被認為在這一天最容易獲得龍神庇佑。若前往祭拜，不僅有助於提升投資運勢，也能強化抗壓能力，面對職場與生活中的各種挑戰時更有信心與能量。
小孟老師指出，其實其他生肖同樣可以透過祭拜祈求轉運，準備供品時，建議選擇3樣或5樣（單數屬陽數），並可準備土地公喜愛的甜食，例如花生、麻糬、湯圓或甜酒等，象徵甜甜蜜蜜，也更容易討喜招財。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。