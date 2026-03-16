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3月20日「春分、龍抬頭、土地公頭牙」8大禁忌

▲水龍頭被視為象徵「龍頭」，在龍抬頭這天千萬別隨便亂敲。（圖／記者賴禹妡攝）

▲龍抬頭當天不宜進行磨食材的料理方式。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

▲屬龍的人建議3月20日不要洗頭，若在這天洗頭，被認為象徵「洗龍頭」，可能傷到龍氣。（示意圖／Unsplash）

龍神加持！生肖虎、龍、鼠運勢爆棚、財運翻倍 轉運絕招快看

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▲生肖龍在龍抬頭當天祭拜土地公與濟公，對學習與事業發展都有幫助。（圖／AI製圖、記者賴禹妡製）

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▲建議土地公頭牙祭拜時，可準備土地公喜愛的甜食，例如花生、麻糬、湯圓或甜酒等，更容易討喜招財。（圖／NOWNEWS資料照）

農曆二月初二「龍抬頭」將在國曆3月20日登場，今年更罕見地與24節氣「春分」、土地公頭牙同日出現，不少民眾會準備供品祭拜祈福，被視為能量強大的開運日。清水孟國際塔羅小孟老師表示，當天除了有8項民俗禁忌需留意，包括不敲水龍頭、不喝粥、不洗衣、不動刀針等，也有3個生肖特別容易得到龍神與眾神庇佑，分別為生肖鼠、龍、虎，若把握祭拜時機與供品準備方式，有機會提升財運、投資運與事業運。水龍頭被視為象徵「龍頭」，若隨意敲擊，民俗認為可能影響財氣流動，導致運勢走下坡。古代傳說中，粥象徵「龍血」，若在這一天食用粥品，等同於煮龍子，被視為對龍王不敬。民間認為洗衣服時的搓揉與拍打，可能象徵「傷到龍皮」，進而影響個人磁場與運勢。傳統習俗認為在龍抬頭這天使用刀具或針線，可能象徵砍到龍頭或刺傷龍眼，因此建議暫時避免這類活動。磨碎食物的動作被認為可能「磨到龍頭」，因此當天不宜進行磨食材的料理方式。龍抬頭被視為迎接龍氣的吉日，習俗上建議開門迎龍王，避免隨口說出「關門」，以免將好運擋在門外。龍蝦外型與龍相似，因此在龍抬頭當天，民俗上建議避免食用，以示對龍王的尊重。屬龍的人若在這天洗頭，被認為象徵「洗龍頭」，可能傷到龍氣，因此建議改在隔天再洗。小孟老師建議生肖虎可在這天前往祭拜土地公與濟公，據說能帶動靈感與財運，不論正財或偏財都有機會提升。如果手邊有閒錢，也可適度嘗試小額投資或試手氣，可能出現額外收穫。生肖龍在龍抬頭當天祭拜土地公與濟公，對學習與事業發展都有幫助。尤其是正在規劃副業或新計畫的人，拜拜之後往往容易出現新的靈感與突破。生肖鼠被認為在這一天最容易獲得龍神庇佑。若前往祭拜，不僅有助於提升投資運勢，也能強化抗壓能力，面對職場與生活中的各種挑戰時更有信心與能量。小孟老師指出，其實其他生肖同樣可以透過祭拜祈求轉運，準備供品時，建議選擇3樣或5樣（單數屬陽數），並可準備土地公喜愛的甜食，例如花生、麻糬、湯圓或甜酒等，象徵甜甜蜜蜜，也更容易討喜招財。