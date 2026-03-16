我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 「芒果麵」因市長黃偉哲特向韓國啦啦隊介紹，成為這次蘭展精品館內詢問度、買氣極高的商品。（圖／南市府提供）

2026臺灣國際蘭展暨花卉科技展於今（16）日迎來展期最後一天，歷年來深耕在地農產推廣的「精品館」，今年透過行銷策略創新與商貿媒合，成功在閉幕前夕寫下亮眼佳績，並首度吸引日、韓代理商專程來台尋覓潛力商品，說明台南農產已具備高度國際競爭力。台南市政府表示，蘭展不僅是花卉的舞台，更是台南優質農產的櫥窗。本次首度針對六、日、一推出的「消費滿千抽獎」加碼活動，在展期最後三天的關鍵時刻引爆買氣，民眾紛紛把握最後進場機會，現場人潮與提袋率顯著提升。此外，今年精品館精選台南各區農會的農產精華，除展現強大的品牌整合力，更首度吸引日、韓代理商專程來台尋覓潛力商品，成為外國通路商眼中高效的採購平台。代理業者表示，精品館將分散各地的台南特色農產一站式呈現，大幅提升了開發效率，讓他們能精準對接符合日韓市場品味的高質感精品。根據精品館銷售統計，在各項商品中，定價親民、好入手的「百元經濟」表現尤為強勁，成為推升買氣的火車頭。其中，北門農會的「玉米脆片」憑藉在地純正風味與酥脆口感，榮登展期補貨率最高的明星單品；而將精緻農業與麵食文化創意結合的「芒果麵」與「釋迦麵」，也因風味獨特、包裝精美，成為國內外遊客爭相掃貨的必買伴手禮。台南市政府表示，這次蘭展精品館吸引日、韓代理商專程來台「挖寶」，證明台南農產已具備高度國際競爭力。期盼透過蘭展此一國際級平台，成功讓海外通路看見台南農產的精緻度，未來市府將持續扮演媒合橋樑，帶領更多在地好物走出台灣、進軍國際市場。