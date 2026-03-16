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經典賽悲劇「還未導入ABS系統」！多明尼加無權挑戰輸球

但從轉播視角可以清楚看到，完全沒有進到好球帶，明顯是一顆壞球，未料美國籍主審布萊瑟（Cory Blaser）竟然拉弓形成再見三振，讓多明尼加難以接受。

▲美國隊在邁阿密以2：1驚險擊敗多明尼加，主審布雷瑟（Cory Blaser）撿了一顆低到離譜的「再見好球」，引爆國際球迷怒火。（圖／美聯社／達志影像）

電視重播輔助判決條文裡「好壞球（Ball / Strike）」被列為絕對不可挑戰的項目，所以一切都要尊重主審的決定

但在場上的規則還是以「主審說了算」的舊時代，尤其像是韓國職棒（KBO）早就全面導入ABS電子好球帶系統，美國小聯盟（MiLB）也已經在測試好壞球挑戰系統

爭議判球「球員、球評都聲援」！多明尼加、美國總教練反應曝光

我自己個人支持電子好球帶系統（ABS）挑戰制度，下屆賽事或許會導入。

我不想把焦點放在最後那一球，我不會對此做任何批評

▲多明尼加可惜未能打進決賽，賽後休息室一片沉寂，不少球迷都為最後一球誤判感到不公平。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界棒球經典賽（WBC）賽程已經來到尾聲，今（16）日四強首場賽事由美國以2:1擊退強敵多明尼加晉級決賽，但因為9局下最後一顆球對決，在沒有進到好球帶情況下主審卻拉弓形成「再見三振」，讓多明尼加留下三壘的殘壘，引爆國際球迷爭議。不少觀眾感到困惑，好奇為何多明尼加不選擇抗議？這其實是因為當今經典賽規則中，「好壞球是被列為不可挑戰的項目，一切都要尊重主審決定」，讓資深球迷也吐槽：「連這種國際大賽都沒有ABS（電子好球帶系統）導入，大聯盟不要再不改革了好嗎？」然而今天四強賽美國對上多明尼加過程中相當精彩，比數2：1進入9局下，美國隊派出終結者米勒（Mason Miller）登板，此時多明尼加2出局三壘有人，輪到佩多摩（Geraldo Perdomo）打擊，米勒投到滿球數後，投出一顆89英哩的滑球，很多人可能困惑，為何多明尼加不挑戰這顆球的判決？這是因為在經典賽的規則中，，在當下判定好球的情況下，尤其又是9局下最後一個出局數，多明尼加只能被迫接受這個決定，打包回家。但這尷尬的是，在2026高科技的現代，連電視台轉播技術都已經進步到可以瞬間畫出完美的K-Zone（九宮格），全世界球迷早可以用零點幾秒內就知道這是好球還是壞球，，但這種國際大賽就還未能引進這種機制，造成今天4強賽關鍵局誤判，讓許多球迷完全無法接受。該球「壞球變好球」的判決，也引發不少球員的聲援，像是知名球評「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）就表示：「那球比好球帶低了4英寸（約10公分），這麼重要的大賽、如此關鍵的時刻，卻以一個誤判結束，真的令人遺憾」；富邦悍將的委內瑞拉籍洋投富藍戈（Enderson Franco）也發聲力挺多明尼加，直言「太瘋狂、太不可思議了（Crazy and incredible），最後那一球是壞球（That last pitch was a ball）」。至於取勝的美國隊總教練迪羅薩（Mark DeRosa）發聲表示：「多明尼加擁有非常出色的打線，這是一場高水準的比賽，」多明尼加總教練普侯斯（Albert Pujols）則非常有風度回應：「，只能說這不是屬於我們的時刻吧！」