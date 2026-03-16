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高雄市政府警察局少年警察隊日前受國防部南部地區法律服務中心邀請，結合「中國信託反毒教育基金會」前往海軍新兵訓練中心，針對正在服役的青年學子進行「反毒、防詐」犯罪預防宣導，透過實際案例分析提供最新反毒、防詐知識與現場有獎徵答，傳達正確法治觀念，期讓新兵在入伍期間及未來退伍後，都能遠離毒品與詐欺的危害。少年隊表示，新兵大多數剛離開校園步入社會，容易因同儕壓力或喜歡獵奇而使用新興毒品，更甚因不夠成熟辨別真假而遭詐騙集團利用，這次宣導重點主要藉由仿真毒品實際展示時下新興毒品態樣及深入解析詐欺集團常見的騙局話術，防止役男因一時不察或好奇心爆棚而踏入誤區，斷送軍旅前程或美好未來。活動中警方也特別提醒，新興毒品「依托咪酯」原為醫療用短效麻醉藥劑，被不法分子加入煙油煙彈使用電子煙吸食，許多青少年誤以為這只是新款的電子煙口味，而非毒品喪失戒心，然而，使用者往往會為這種快感而頻繁吸食，從而陷入成癮的惡性循環，更可怕的是導致暫時失去意識出現類似殭屍的失控行為，甚至毒駕導致車禍奪命。目前政府已將其列入二級毒品加強查緝，而電子煙也是菸害防制法明文禁止的違禁品，凡是製造、輸入、販賣(包括透過網路、實體店面及面交)、供應(提供他人使用)、展示或廣告(製作廣告、接受傳播或刊載)各式電子煙之類菸品或其組合元件都是違法，違者將處以新臺幣最低2千元、最高1千萬元的罰鍰，少年隊呼籲現場役男們千萬別被新奇吸引而以身試法。另外，在詐騙已成日常的時代，2025年民眾遭詐騙財損金額高達893.26億元新臺幣，少年隊針對役男容易遭遇的一頁式購物廣告、網路博弈與愛情詐騙強力宣導，藉由實際案例說明許多年輕人在放假期間可能因沉迷網路遊戲或博弈，導致欠下債務進而被詐騙集團吸收成為車手或出賣人頭帳戶，也常常因為軍中環境相對 單純，透過網路交友機會增加而成為詐團鎖定對象，警方提醒若對方短時間內即表示愛意，或以各種理由要求金錢來往就應提高警覺，真愛不須用金錢交易來證明。高雄市政府警察局少年警察隊隊長陳仁正表示，反毒與防詐是當前社會安全網的兩大關鍵，這次宣導由少年隊隊員以自身偵辦過的毒品案件、周遭親友遭受詐騙真實處遇與剛入伍的青年朋友們分享，並透過有獎徵答與現場役男們趣味互動。警軍共築防火牆，藉由宣導活動提升國軍官兵識詐、反毒及自我保護能力，並提醒遇有任何疑慮可撥打「165反詐騙專線」諮詢，或撥打「110報案專線」警方會立即提供協助。