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由於中東緊張局勢長期持續，推高全球油價，航空燃油附加費大幅上升，國際機票價格可能在4月上漲。韓國各航空公司本週公布4月份的國際航線燃油附加費，韓亞航空率先宣布調漲。根據韓媒中央日報報導，航空業界人士預計燃料附加費將較本月出現大幅上調。航空業人士警告，若旅客在下個月購買國際機票，與本月相比，相同航線的票價可能要多支付超過10萬韓元。目前，大韓航空的國際航線燃油附加費介於1萬3500韓元（約台幣275元）至9萬9000韓元之間。業界人士預計，下個月最高附加費可能增加數萬韓元。2022年7月與8月油價飆升時，航空公司曾收取4萬2900韓元至32萬5000韓元不等的燃油附加費。此次上漲源於新加坡航空煤油基準價格——即所謂的「普氏新加坡均價」（Mean of Platts Singapore，MOPS）大幅上升。航空公司通常以此作為計算燃油附加費的依據。一名航空業代表告訴韓媒，「油價波動使得精確預測平均價格變得困難。然而考慮到中東緊張局勢升級後，新加坡航空燃油價格一度逼近每桶200美元，燃油附加費級別下個月至少可能上升10個等級。」另據韓媒紐西斯通訊社報導，韓亞航空16日在官網宣布，國際航班的燃油附加費4月起將調漲、價格落在4萬3900韓元（約台幣939元）至25萬1900韓元（約台幣5391元）之間，相較於上個月最高7萬8600韓元（約新台幣1682元）大漲220.4%。以25萬1900韓元的最高燃油附加費為例，適用於大於5000英里（約8050公里）的美洲及歐洲長途航線，至於航程低於499英里（約805公里）。韓亞航空徵收的燃油附加費是以發票開立日計算而非登機日期，除了2歲以下嬰幼兒，所有乘客均需支付燃油附加費。除了韓國國籍航空之外，據路透社與彭博社報導，香港航空自週四起已將燃油附加費上調，最高增幅達35.2%。印度航空也在國內與中東航線新增399盧比（約台幣125元）的燃油附加費，並計劃自週三起將北美航線的燃油附加費提高50美元，使其總額達到200美元。