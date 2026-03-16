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中國一名省級統戰部的官員近日接受美媒專訪，親自談到中共統戰部工作管轄範圍，以及中國在海外的統戰工作，當被問到中國國家主席習近平在黨內究竟是否受歡迎，這名官員坦言，私底下沒人會喜歡他。根據CNN報導，現年50歲的馬瑞林（Ruilin Ma）出生於甘肅省甘南藏族自治州，他在2024年2月帶著家人來到美國後，便於紐約中餐麵館工作，隱姓埋名達兩年的時間。他在接受CNN訪問時公開露面，談到了自己曾參與和實施鎮壓中國宗教少數群體的計劃，並詳細介紹了中國統戰部的管轄範圍和目前的擴張規模。為何離開中國？馬瑞林坦言自己憋了很久，「在那個體制裡待的時間越長，我越是有負罪感，我一直想逃脫那種像牢籠一樣的生活」。是否還有家人留在中國？他表示，他的母親和2個妹妹都還在，搖頭苦嘆很難再與她們見面，「如果這一輩子見不到，我只能期待與我的母親在天園裡面見」。馬瑞林透露，自己在中國共產黨體制下待了24年，最後一份工作是擔任甘肅省統一戰線工作部機關黨委副書記，他向主持人揭露中共統戰工作，統戰部負責的工作相當龐雜，他將業務分為五層，黨外人士、少數民族、港澳台民眾，第四是新興階層，例如網紅；再加上宗教相關的事務，最後則是私營企業。馬瑞林提到，統戰部經過習近平掌權，自2019年後編制近乎翻倍，部門與公共安全和國家安全機構緊密交織，形成了一個類似棋盤的綿密組織。他也提到，每個省級統戰部都有自己的線人網絡，目標是台灣、香港、澳門。他也提到，人們會被金錢或好處收買，收買一個人或使一個人變得腐敗的方法太多了。馬瑞林也談到近年中國統戰的觸手，北京對在美國的僑民進行監視和恐嚇的手段，是經過多年在中國國內的實踐所得出的機制，統戰部在海外通常透過同鄉會或學生組織招募線人，這些人都是很愛中共的，思想也都傾向於中共那一方，利用祕密警察站恐嚇海外異議人士。他也相信自己仍被監控，且統戰部在美國等地也確實在運作中。馬瑞林也提到中國打壓宗教和少數民族的手段，自己身為回族穆斯林，感受到自己就是二等公民，他也曾參與監控宗教團體的工作，並拆除清真寺、驅逐伊瑪目，中國不斷在清真寺和天主教堂進行監控並限制未成年人進入，宗教不能表達，宗教的日常不能正常進行。他也強調，新疆集中營仍然存在，「那些集中營關了多少人，現在都還繼續關，你的每一步老大哥都在看著你。」馬瑞林指出，中國人到了外國，但還是離不開中共打造的資訊網路，很多人還是使用微信、小紅書、抖音等被中共控制的平台，接收到的訊息都是中共重新編譯過的。馬瑞林也被CNN問及習近平在黨內究竟受不受歡迎？馬瑞林直言，「按我對大家的了解，私底下沒人會喜歡他，但是在檯面上人人都要誇讚他」；馬瑞林表示，他知道自己這次站出來，肯定會有危險，「但我不站出來，誰站出來呢？」