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美國總統川普（Donald Trump）15日接受外媒專訪時，北約等盟友及中國應該提供幫助，派出軍艦打通荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。學者分析，中國不太可能派出軍艦為油輪護航。川普接受《金融時報》專訪，威脅若盟友不派遣軍艦，協助打通荷姆茲海峽，北約（NATO）將面臨「非常糟糕」的未來，也點名中國，稱不排除推遲月底的川習會，以敦促北京幫助疏通這條重要的運輸水道。中國官方尚未正式回應。新加坡《聯合早報》報導，新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務副教授駱明輝表示，中國對於派軍艦護航謹慎觀望，現階段不太可能會這樣做，「中國如果參與美國的（護航）聯盟，將陷入為難的處境，畢竟中國此前已對美國的軍事打擊作出批評。」中國至今對於伊朗局勢保持克制謹慎，一方面批評對伊朗的攻擊，另一方面也避免對川普有直接、激烈批評。中國軍事評論員宋忠平也指出，中國一直主張透過政治手段解決中東衝突，預計不會動用軍事力量為油輪護航，更不希望與伊朗軍事力量發生衝突，因為這不符合中國政治訴求。中國官媒背景的微信公眾號「牛彈琴」也發表評論，嘲諷説「全世界目瞪口呆，感覺伊朗也是哭笑不得…美國居然這樣求中國，幫忙收拾爛攤子」，美國當下目標不是推翻伊朗政權，而是打通荷姆茲海峽，因為這條海峽若繼續封鎖，導致國際油價暴漲，全世界都遭殃。牛彈琴指出，「在美國，油價更有特殊政治意義，除非特朗普（川普）真不要中期選舉了。所以，特朗普（川普）很急，甚至直接央求中國、法國、英國、日本、韓國等一起來收拾爛攤子。」對於川習會及中東局勢事宜，中國外交部發言人林劍表示，中美雙方仍就川普訪問事宜保持溝通，並強調元首外交對雙邊關係具有重要作用。他同時呼籲相關各方停止軍事行動，避免衝突進一步升級，並防止地區動盪衝擊全球能源與商品貿易。