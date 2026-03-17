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美國與伊朗戰火延燒，美軍日前轟炸伊朗重要石油樞紐哈爾克島（Kharg Island），但放過島上石油設施，外界揣測美軍是否會出兵佔領該島。政治評論員吳崑玉分析，哈爾克島當肉票比佔領好，大小通布島、阿布穆薩島等島嶼最有可能被美軍佔領。BBC報導，美軍日前轟炸伊朗外海的哈爾克島，徹底摧毀軍事設施，但刻意避免攻擊其石油基礎設施，避免造成衝突升級、油價進一步飆升。外界一直在揣測美軍是否可能試圖奪取哈爾克島，若成功不僅會切斷伊朗的石油出口，還可能成為對伊朗本土發動攻擊的前進基地，有美媒稱，能搭載多達5,000名海軍陸戰隊員與水兵的兩棲作戰艦艇正被派往海灣地區，進一步加深了這項揣測。吳崑玉在臉書發文，「我一直不覺得美軍會登陸伊朗」，2500人的陸戰31遠征隊，其實就是一個加強營規模，只能奪小島，不太可能奪大島，遑論登陸本土。吳崑玉分析，大小通布島（Greater Tunb and Lesser Tunb）、阿布穆薩島（Abu Musa），這幾個離伊朗本土遠，卻卡在阿聯邊上，荷姆茲海峽西口，現被伊朗佔領的幾個島，最有可能被美軍登陸清勦或佔領，變成海峽屏障。他也進一步分析，拉臘克島（Larak）比荷姆茲島貼近主航道水域，又比格什姆島（QESHM ISLAND）小，好防守，也可能是個前哨據點，但離伊朗本土太近，105砲都打得到，不是挺理想。格什姆島太大，搞不好要一個師才能攻下或防守，太累人了點。吳崑玉也提到，荷姆茲島很有趣，它在公元十世紀，由阿拉伯貴族佔領，獨立成一個王國，就叫荷姆茲王國，成為東西方與波斯灣貿易重鎮，海峽也以它命名。鄭和也曾經來過，葡萄牙人後來將其攻下，佔領為貿易據點一百多年，後來在1622年才被英國人聯合波斯阿巴斯一世打下來。吳崑玉還說，美國若與阿曼租借荷姆茲尖角那片惡地上的一塊區域來當哨站或基地，也許比較合理。至於哈爾克島，吳崑玉表示，那在波斯灣很裡面，當肉票比當據點佔領好。討過債的都懂，人可以打到斷手斷腳，但不能打死，打死就沒戲了，人活著才有得談。