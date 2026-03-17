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美國知名保守派評論員、前福斯新聞主播卡爾森（Tucker Carlson）遭爆在戰前與伊朗人士交談，美國司法部準備在中情局（CIA）建議下，以伊朗政權「未登記外國代理人」罪名將他起訴。據紐約郵報報導，卡爾森在社群平台X上傳影片，「中情局正準備針對我進行某種刑事移送，向司法部提交一份基於所謂我犯下罪行的報告。那是什麼罪行？就是戰前與伊朗人士交談。他們（中情局）讀了我的簡訊。」卡爾森稱，司法部將依據1938年《外國代理人登記法》（FARA）起訴他，該法要求任何接受外國政府資助進行遊說或政治倡導的人士都必須向司法部登記。56歲的卡爾森是知名保守派評論員、前福斯新聞（Fox News）主持人。據Politico報導，卡爾森曾經是總統川普的堅定支持者，川普1月9日在一場卡爾森也出席的白宮石油高層午餐會上，形容他是一個「非常保守且非常優秀的人」。但他對川普向伊朗發動的「史詩怒火」行動，公開持批評態度。在2月28日美國、以色列對伊朗採取聯合行動前的幾週內，卡爾森多次在白宮與川普總統會面。最後一次據信是在2月23日，就在他對美國駐以色列大使赫格比（Mike Huckabee）進行了極具爭議的採訪之後不久。這次會面的時機引發了外界猜測，認為卡爾森在白宮遭到了川普總統的訓斥。卡爾森在X發布的影片中強調，「我不是外國勢力的代理人。與許多評論美國政治與全球事務的人不同，我唯一的忠誠對象就是美國，且從未做出不利於美國的行為。我從未從另一個國家拿過錢。不需要，也不想要。」卡爾森堅稱，與外國消息來源溝通是他作為記者和評論員工作的一部分。他也指控針對他的調查具有政治動機，有些人因為他對以色列的看法而發火，還指控情報機構往往會在衝突時期加強監控美國公民，「國家在戰爭時期往往會變得更加威權，對異議的容忍度會大幅降低」。此前在2025年7月，卡爾森曾因專訪伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）引發譴責，當時他就被指控提供伊朗伊斯蘭共和國的代表一個全球平台且未對其發言進行反駁。外國假訊息專家科爾加（Marcus Kolga）直言，這是伊朗資訊戰行動的一次重大勝利。無論是否有意，卡爾森正扮演伊朗政府資訊行動的重要管道和放大器。此外，卡爾森也曾被指控散佈反猶太陰謀論，稱擊殺伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的空襲「絕對令人作嘔且邪惡」，並表示這場戰爭是代表以色列發動的。他的言論引發了白宮的公開譴責。川普3月5日接受ABC專訪時表示，「塔克（Tucker）迷失了方向。我很早以前就知道這一點，他不是MAGA。MAGA是在拯救我們的國家，MAGA是美國優先，而塔克完全不是。塔克真的不夠聰明，無法理解這點。」