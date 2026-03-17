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美國總統川普（Donald Trump）15日接受外媒專訪，稱不排除推遲月底的「川習會」，以敦促北京協助打通荷姆茲海峽。週末與中國官員在巴黎舉行會談的美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，川普會可能延期，但是因為川普坐鎮美國應對伊朗戰爭，以及後勤方面的原因。貝森特與中國副總理何立峰，週末率中美官員在法國巴黎舉行經貿會談，外界普遍認為，此次會談除經貿外，也是在為川普3月底訪問中國，與中國國家主席習近平舉行「川習會」鋪路。貝森特向CNBC表示，原定3月31日至4月2日舉行的峰會可能會被擱置。但他說明，「如果會議延期，那並非因為總統要求中國協助重新開放荷姆茲海峽，若會議真的因某種原因改期，那也是因為後勤方面的原因，總統作為三軍統帥，將決定是留在白宮、留在美國，直到這場戰爭結束」。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）也向福斯新聞表示，峰會很有可能會延期」。不過她也補充，不認為峰會岌岌可危，「這真的只是時機的問題」。貝森特在美中經貿會談後向記者表示，會談具建設性，也彰顯雙邊關係的穩定性。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）向中方說明美國政府因應最高法院判決，在貿易政策上的作為。中國官員會後並未提出具體成果，僅表示雙方已經就一些議題取得初步共識，將繼續保持磋商進程。