美國總統川普（Donald Trump）當地時間週一表示，由於伊朗戰爭仍在持續，已向中國提出將原定3月底4月初登場的「川習會」延後1個月，以便他留在美國處理戰事。
根據《路透社》報導，此舉凸顯了伊朗戰爭如何顛覆川普的外交政策議程，在美中已經因為貿易制裁、台灣問題齟齬之際，中東危機亦可能加劇世界2大經濟體之間的分歧。
白宮新聞發言人李維特（Karoline Leavitt）表示，川普期待訪問中國，但到訪日期可能會有所調整，身為三軍統帥，他目前的首要任務是確保「史詩怒火」行動能持續成功，一旦確定有關訪中日期的任何變動，會盡快通知各界。
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也指出，川普可能會需要推遲這次訪問，但是因為要留在華府協調戰爭行動，而非川普想藉此施壓中國協助重新開放荷姆茲海峽或任何貿易爭端，坦言在這種時候出國旅行可能不是最佳選擇。
報導提到，伊朗已對美以聯合攻擊做出回應，威脅向通過荷姆茲海峽的船隻開火，川普已呼籲包括中國在內的多個國家，協助讓船隻得以安全通過，畢竟全球有1/5的石油都需要經過這裡，但迄今為止響應援助請求的國家並不多。
截至發稿時間為止，北京方面尚未公佈川普訪中的具體日期，中國駐美國大使館也尚未對此事做出回應。
原文連結：Trump seeks to delay meeting with China's Xi by 'a month or so'
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白宮新聞發言人李維特（Karoline Leavitt）表示，川普期待訪問中國，但到訪日期可能會有所調整，身為三軍統帥，他目前的首要任務是確保「史詩怒火」行動能持續成功，一旦確定有關訪中日期的任何變動，會盡快通知各界。
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）也指出，川普可能會需要推遲這次訪問，但是因為要留在華府協調戰爭行動，而非川普想藉此施壓中國協助重新開放荷姆茲海峽或任何貿易爭端，坦言在這種時候出國旅行可能不是最佳選擇。
報導提到，伊朗已對美以聯合攻擊做出回應，威脅向通過荷姆茲海峽的船隻開火，川普已呼籲包括中國在內的多個國家，協助讓船隻得以安全通過，畢竟全球有1/5的石油都需要經過這裡，但迄今為止響應援助請求的國家並不多。
截至發稿時間為止，北京方面尚未公佈川普訪中的具體日期，中國駐美國大使館也尚未對此事做出回應。
原文連結：Trump seeks to delay meeting with China's Xi by 'a month or so'
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