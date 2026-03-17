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古巴近年深陷能源危機，本就遭美國制裁禁運，在委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）1月被美國強行抓走、委國對古巴援助被斷後，情況雪上加霜。當地時間週一，古巴再次發生全國性大停電，約1000萬人受影響，與此同時，美國總統川普（Donald Trump）也再度放話，說很榮幸能接管古巴。綜合《路透社》等外媒報導，古巴16日再度發生全國性停電，營運商通報電網系統癱瘓，正在調查此次停電的具體原因，雖然能源部門已嘗試啟動復電程序，但不知需要多久才能真正恢復。報導引述1名26歲的哈瓦那居民受訪，坦言停電的頻繁程度已開始讓古巴人民麻木，正在逐漸「習慣」這樣的生活，還補充說現在所有古巴人都在爭先恐後、尋找電網供電的替代方案。報導提到，美國自從1月抓走馬杜洛以來，就加強了對古巴的施壓，川普不僅切斷了原本委內瑞拉向古巴的石油援助，還威脅要對任何賣古巴石油的國家徵收關稅。頻繁的停電、糧食短缺等問題，讓古巴民眾越發不滿，上週末甚至出現反政府示威，並演變為暴力衝突。古巴共和國國家主席兼古巴共產黨中央委員會第一書記卡內爾（Miguel Díaz-Canel）上週五證實，已與美國展開會談磋商，但強調達成協議需要時間，並透露已經3個月沒有燃料運抵古巴，國內能源儲備下降，導致古巴的電網系統越來越不穩定。川普週一在白宮簽署行政命令時，也曾提到古巴問題，認為自己將很榮幸的接管古巴：「無論是解放還是奪取，我都可以隨心所欲處置，他們現在非常虛弱。」川普也證實了已與古巴當局展開會談，還不忘抨擊古巴是一個失敗的國家：「他們沒有石油，什麼都沒有，但土地倒是不錯。」原文連結：