我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張甯兒現在是知名KOL。（圖／翻攝自IG@jiechang_）

知名KOL張甯兒（舊名：筱婕）從節目《我愛黑澀會》發跡，當時她戴牙套，嬰兒肥的臉頰相當可愛，不過隨著年紀增長，張甯兒瘦了不少，昨（16）日她在IG曬出比基尼辣照，雖然只有背影入鏡，但可明顯看出她超級骨感，全身幾乎沒有贅肉，瘦到和當年的模樣差很大。張甯兒在IG分享旅遊的點滴，其中一張是穿著比基尼坐在岸邊的照片，雖然只有背部入鏡，但可看出她的背肌和手部線條非常明顯，即便是彎腰坐著，腰間也沒有贅肉，許多粉絲直呼她太瘦了，但也有人說，喜歡自己的體態最重要，張甯兒感動回，「這句話讓我心暖暖的。」事實上，張甯兒拿掉牙套之後，臉型就變了不少，再加上化妝和穿搭，整個人脫離了小時候的稚氣感，現在她活躍於時尚網美圈，IG有22萬人追蹤，之前大牙開飾品店時，張甯兒也有情力挺，當大牙的模特兒。