伊朗持續攻擊並威脅封鎖荷姆茲海峽，國際油價不穩定，雖然美國總統川普聲稱已與多國盟友討論，調派船艦「護航」荷姆茲海峽，但各國反應普遍冷淡、謹慎，分析指出，這再次凸顯伊朗危機沒有快速解決的辦法。
根據《BBC》報導，在川普的2任總統任內，都曾大肆批評北約（NATO）、質疑成員國佔美國便宜，呼籲各國自行提高防禦經費，但他15日接受《金融時報》專訪時，卻威脅若盟友不協助打通荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），北約將面臨「非常糟糕」的未來，對比他過往頻頻嗆聲，不久前還針對格陵蘭主權槓上北約成員國之一丹麥，顯得頗具諷刺意味。
報導指出，這也解釋了為何包含德國在內，多國都對川普的請求顯得冷淡，德國政府發言人直言，伊朗戰爭與北約無關，德國國防部皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）似乎也對歐洲海軍能發揮作用的想法嗤之以鼻：「川普指望幾艘歐洲護衛艦，就能做到強大的美國海軍做不到的事嗎？這不是我們挑起的戰爭，我們並沒有發動這場戰爭。」
英國前任國防參謀長卡特（Gen Sir Nick Carter）告訴《BBC》，北約是作為「防禦聯盟」成立的，宗旨並不是讓某個成員國發動一場它所選擇的戰爭後，再強迫其他盟國跟進，他不確定這樣的北約是否真的有人想參加。
不過，分析認為，儘管這場戰爭很可能是因為美國和以色列引起的，但仍需盡快解決，以免對全球經濟造成更嚴重衝擊，目前迫切需要找到波灣危機的方案，尤其伊朗封鎖了荷姆茲海峽，但這個問題很明顯沒有快速解決方法。
雖然美國已經對伊朗的佈雷船發動攻擊，但很難想像會有多少盟友願意效仿，尤其如果又牽涉到派遣地面部隊的話，所以它們寧願「呼籲」緩和局勢，認為這是打通荷姆茲海峽最可靠的方法，可美國、以色列同時又在規劃一場可能持續數週甚至更久的軍事行動，讓盟友期望透過呼籲達成的結果，似乎很難在短期內發生。
目前，川普政府的重點在於能否說服盟友，派遣艦艇護送商船通過海峽，但分析警告，護航行動相當複雜，得因應來自3個面向的威脅：空中、水面和水下，這不僅僅關乎掃雷，伊朗伊斯蘭革命衛隊還能使用武裝快艇、自殺式無人機和飛彈來擾亂航運：「與葉門胡塞的空中威脅不同，伊朗的威脅是3方面的，你想在他們發射飛彈之前就將其摧毀，但這並非總是可行。」
最後，文章結論道，川普那些驚魂未定的盟友們，正猶豫的站在標有「介入伊朗」字樣的門外，緊張的互看，但他們也意識到，長久的不作為並不是真正可行的選項。
原文連結：Wary allies show there's no quick fix to Trump's Iran crisis
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報導指出，這也解釋了為何包含德國在內，多國都對川普的請求顯得冷淡，德國政府發言人直言，伊朗戰爭與北約無關，德國國防部皮斯托里烏斯（Boris Pistorius）似乎也對歐洲海軍能發揮作用的想法嗤之以鼻：「川普指望幾艘歐洲護衛艦，就能做到強大的美國海軍做不到的事嗎？這不是我們挑起的戰爭，我們並沒有發動這場戰爭。」
英國前任國防參謀長卡特（Gen Sir Nick Carter）告訴《BBC》，北約是作為「防禦聯盟」成立的，宗旨並不是讓某個成員國發動一場它所選擇的戰爭後，再強迫其他盟國跟進，他不確定這樣的北約是否真的有人想參加。
不過，分析認為，儘管這場戰爭很可能是因為美國和以色列引起的，但仍需盡快解決，以免對全球經濟造成更嚴重衝擊，目前迫切需要找到波灣危機的方案，尤其伊朗封鎖了荷姆茲海峽，但這個問題很明顯沒有快速解決方法。
雖然美國已經對伊朗的佈雷船發動攻擊，但很難想像會有多少盟友願意效仿，尤其如果又牽涉到派遣地面部隊的話，所以它們寧願「呼籲」緩和局勢，認為這是打通荷姆茲海峽最可靠的方法，可美國、以色列同時又在規劃一場可能持續數週甚至更久的軍事行動，讓盟友期望透過呼籲達成的結果，似乎很難在短期內發生。
目前，川普政府的重點在於能否說服盟友，派遣艦艇護送商船通過海峽，但分析警告，護航行動相當複雜，得因應來自3個面向的威脅：空中、水面和水下，這不僅僅關乎掃雷，伊朗伊斯蘭革命衛隊還能使用武裝快艇、自殺式無人機和飛彈來擾亂航運：「與葉門胡塞的空中威脅不同，伊朗的威脅是3方面的，你想在他們發射飛彈之前就將其摧毀，但這並非總是可行。」
最後，文章結論道，川普那些驚魂未定的盟友們，正猶豫的站在標有「介入伊朗」字樣的門外，緊張的互看，但他們也意識到，長久的不作為並不是真正可行的選項。
原文連結：Wary allies show there's no quick fix to Trump's Iran crisis
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