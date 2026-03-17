為刺激經濟成長並提振房地產市場買氣，泰國政府實施「投資居留簽證」政策，備受市場高度關注。根據相關規定，外籍人士購買價值300萬泰銖以上的公寓式大樓（Condominium），或承租月租金8.5萬泰銖以上的公寓、別墅（Condominium、House），亦承租三年以上地上產權，價值超過30.6萬泰銖，即獲申請長期居留簽證資格，同時該政策更允許申請人的配偶、父母及20歲以下子女申請簽證，無需額外投資僅憑申請人的房產投資符合資格，全家即可取得長期居留，為有長期居住意願或進行海外資產配置的外籍人士提供更具彈性的選擇。
長期經營「傑瑞點點環球置業 Jerry‘s Global Talks」的房地產專家傑瑞分析，「在政策利多帶動下，外國投資人對泰國房地產市場的需求持續升溫」。根據APEX艾沛思環球物業顧問調閱統計資料顯示，2025年外國買家總共購買 14,899 套公寓，較去年同期成長2.2%，交易總金額約 609.2 億泰銖，外籍人士交易量佔全國公寓過戶總數量的14.7%，高於去年水準，顯示海外買家仍然高度青睞泰國公寓市場。
從買家國籍結構來看，中國買家仍為最大投資族群，累計購買 4,940 間公寓（年減12.9%），排名第一，台灣投資人則以累計購買 1,036 間公寓（年增23.9%），位居第四，顯示國人對泰國房地產市場關注度持續上升。
APEX艾沛思環球物業顧問執行董事葉俊宏認為：「隨著近年全球政經環境不確定性提高，越來越多投資人開始思考海外資產配置與第二生活據點。由於泰國地理位置接近台灣、生活機能成熟且國際化程度高，加上整體房價與生活成本相比其他國家親民，使泰國在亞洲多個海外置產市場中詢問度居高不下，逐漸成為國人關注度相當高的熱門選項首選。」
目前全球多國相繼推出「投資居留簽證」，以台灣較為熟悉的市場包括杜拜的黃金簽證（Golden Visa）、以及馬來西亞的「第二家園」政策（The Malaysia My Second Home program, MM2H），其中杜拜祭出外國人投資房產金額達200萬迪拉姆（約新台幣 1,738萬元），投資人與親屬可取得10年黃金簽證。馬來西亞MM2H則提供5到20年長期簽證，申請者必須購買至少60萬令吉（約新台幣488萬元）房產，並持有15萬美金定存（約新台幣465萬元）。
相較於其他歐美國家動輒需要破千萬較高額的資金門檻，泰國投資居留簽證僅需投資300萬泰銖的房地產（約新台幣300萬元）即可符合申請條件，因此泰國被視為全球「投資居留簽證」類型中，資金門檻最低、性價比最高的海外身分配置選擇。
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從買家國籍結構來看，中國買家仍為最大投資族群，累計購買 4,940 間公寓（年減12.9%），排名第一，台灣投資人則以累計購買 1,036 間公寓（年增23.9%），位居第四，顯示國人對泰國房地產市場關注度持續上升。
目前全球多國相繼推出「投資居留簽證」，以台灣較為熟悉的市場包括杜拜的黃金簽證（Golden Visa）、以及馬來西亞的「第二家園」政策（The Malaysia My Second Home program, MM2H），其中杜拜祭出外國人投資房產金額達200萬迪拉姆（約新台幣 1,738萬元），投資人與親屬可取得10年黃金簽證。馬來西亞MM2H則提供5到20年長期簽證，申請者必須購買至少60萬令吉（約新台幣488萬元）房產，並持有15萬美金定存（約新台幣465萬元）。
相較於其他歐美國家動輒需要破千萬較高額的資金門檻，泰國投資居留簽證僅需投資300萬泰銖的房地產（約新台幣300萬元）即可符合申請條件，因此泰國被視為全球「投資居留簽證」類型中，資金門檻最低、性價比最高的海外身分配置選擇。