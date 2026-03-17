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隨著全球局勢動盪，各類預言與神秘說法再次在網路掀起討論。泰國知名靈媒莫普萊（Mor Plai）近日在直播中轉述她所謂「閻羅王」的訊息，警告2026年年中可能出現多項全球性危機，包括特定國家旅遊風險升高、可能出現傳播力極強的新型流行疾病，甚至第三次世界大戰仍存在爆發的可能性。莫普萊表示，2025年12月她曾在電視節目預言2026年是「赤馬之年」，象徵火元素能量強烈，因此全球可能更容易出現火災、爆炸與衝突事件。她當時也曾提到，2026年恐出現重大航空事故，並提醒有孩子的家庭，上半年應盡量避免前往英文縮寫為H、J、T的地區。外界當時普遍猜測可能指向香港、日本或台灣。近期中東局勢升溫後，不少網友重新翻出這段預言，認為與航空安全相關的警告似乎逐漸受到關注。在最新直播中，莫普萊則進一步補充，由於她僅透露英文首字母，究竟代表哪些國家仍眾說紛紜。例如各種猜測在網路上迅速擴散，也讓不少民眾對未來局勢感到不安。除了旅行警示外，莫普萊還提到未來可能出現傳播速度極快的流行疾病。她形容，一旦病例數量暴增，官方可能因追蹤困難而逐漸停止全面追蹤，使疫情在社會中悄悄擴散。她甚至描述，未來可能出現飛機上「幾乎整架乘客都在咳嗽」的情況，但許多人可能誤以為只是空氣品質或天氣造成。至於外界最關心的世界大戰議題，莫普萊認為第三次世界大戰仍可能在未來數年內爆發，只是時間可能因美國內部政治動盪而延後。她表示，即使部分國家維持中立立場，一旦全球衝突全面升級，各地仍難以完全置身事外。對此，也有專家提醒，相關說法多屬個人預測，民眾仍應以官方資訊與理性判斷為主。