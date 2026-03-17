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▲警方當場依法逮捕朱女並帶返所調查送辦外，另對朱女毒駕部分依法舉發。(圖／記者郭凱杰翻攝)

高雄市朱姓女子（24歲）16日上午將車違停在禁止停車處，引起巡邏路過員警注意隨即上前盤查，過程中朱女眼情閃爍、說詞反覆，員警直覺有異，遂進一步查證身分當場查獲朱女是毒品通緝犯，並在車上起出依托咪酯菸彈及電子菸機體，立即依程序採集唾液進行篩檢，警方當場依法逮捕並帶返所調查送辦外，另對朱女毒駕部分依法舉發。高市警局前鎮分局草衙派出所員警於3月16日8時許執行守望勤務時，在翠亨路與鎮中路口，發現一輛重機車違規停放路邊，一名女子站在車旁神情恍惚。員警察覺情況有異，立即上前關心並盤查身分，遂進一步查證身分，查出該女子為臺灣高雄地方檢察署發布之毒品通緝犯，警方當場依法逮捕並帶返派出所調查。朱女向警方表示因重機車汽油用罄無法啟動，遂違規停放於禁止停車處。警方盤查時除確認其為毒品通緝犯外，並於現場查獲電子菸機體2支、依托咪酯菸彈2顆（毛重分別為4.95公克及5.71公克），隨即對其實施毒品唾液快篩，結果呈現第二級毒品安非他命及依托咪酯陽性反應。全案依違反《毒品危害防制條例》及《刑法》第185條之3公共危險罪等罪嫌，移請高雄地方檢察署偵辦。另對朱女依違反《道路交通管理處罰條例》第35條第1項第2款規定：「駕駛汽機車，吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相類似之管制藥品。」可處新臺幣一萬五千元以上九萬元以下罰鍰，予以舉發。前鎮分局強調，毒品種類日益多元，施用後常出現意識混亂、肢體顫抖甚至無法正常站立等情形，若仍駕車上路更可能造成重大交通事故，危及用路人安全。警方對於毒品犯罪與毒駕行為絕不寬貸，將持續強化查緝量能，全面打擊毒品犯罪，確保社會安全與市民生命財產安全。