川普對等關稅政策遭美國聯邦最高法院判違憲後，馬上又祭出301調查等手段，誓言一定要徵到關稅，雖說違憲意味著企業和國家有機會討回稅款，但未必有那麼多國家真敢得罪川普去討錢，甚至藉此宣布已與美國達成的關稅貿易協定失效。馬來西亞投資、貿易和工業部長佐哈里阿布都甘尼近日表示，於2025年10月東盟峰會期間簽署的《美馬互惠貿易協定》（ART）已取消，引發輿論熱議後，面對多名國內議員追問，又補充說政府至今未接獲美國針對取消協定發出的正式通知。
根據馬來西亞媒體《東方日報》、《詩華日報》報導，佐哈里阿布都甘尼15日聲稱，由於美國最高法院裁定推翻川普加徵關稅的措施，使得協定無效：「不是暫停執行，而是無效。美國最高法院裁定，如果要徵收關稅，必須有理由。如果他們聲稱是因為貿易順差，就必須具體說明涉及哪個行業。他們不能一概徵收關稅。」
在言論引發討論後，馬國多名國會議員都要求佐哈里阿布都甘尼，切實說明馬來西亞與美國簽署的互惠貿易協定失效一事，包含是否已致函美國政府，確認該協定失效，不希望此事懸而未決，尤其是在未來可能發生政府更迭的情況下。同時，為了確保類似貿易協定的失誤不再重蹈覆轍，也呼籲由國會國際關係及國際貿易特別遴選委員會展開調查。
對此，佐哈里阿布都甘尼17日回應稱，川普對等關稅政策遭裁定違憲後，馬來西亞政府至今未接獲美國針對取消2國互惠貿易協定發出的任何正式通知，如果有政黨要求澄清，就去閱讀美國最高法院的裁決，總之美國並沒有向馬國發出任何信函（關於正式取消相關協定）。
佐哈里阿布都甘尼並補充道，包括馬來西亞在內的60個國家，目前正在受到美國貿易調查，而美國法律允許在調查後對相關國家徵收進口關稅，屆時政府會再進行審查並討論。
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在言論引發討論後，馬國多名國會議員都要求佐哈里阿布都甘尼，切實說明馬來西亞與美國簽署的互惠貿易協定失效一事，包含是否已致函美國政府，確認該協定失效，不希望此事懸而未決，尤其是在未來可能發生政府更迭的情況下。同時，為了確保類似貿易協定的失誤不再重蹈覆轍，也呼籲由國會國際關係及國際貿易特別遴選委員會展開調查。
對此，佐哈里阿布都甘尼17日回應稱，川普對等關稅政策遭裁定違憲後，馬來西亞政府至今未接獲美國針對取消2國互惠貿易協定發出的任何正式通知，如果有政黨要求澄清，就去閱讀美國最高法院的裁決，總之美國並沒有向馬國發出任何信函（關於正式取消相關協定）。
佐哈里阿布都甘尼並補充道，包括馬來西亞在內的60個國家，目前正在受到美國貿易調查，而美國法律允許在調查後對相關國家徵收進口關稅，屆時政府會再進行審查並討論。
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