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▲美國國旗睽違七年在委內瑞拉大使館升起。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普一月發起打擊委內瑞拉行動，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），將他帶回至紐約受審，並關押至布魯克林大都會拘留中心（MDC Brooklyn）。在經歷長達七年的外交斷絕與近期劇烈的政權更迭後，美國駐委內瑞拉大使館於週六（3月14日）正式重新升起星條旗。根據美聯社報導，美國國旗於週六再次在位於委內瑞拉的美國大使館升起，這是自2019年以來的首次。此舉凸顯了兩國關係的最新轉變，儘管國旗已重新飄揚，但大使館建築目前仍在整修中，尚不清楚何時會全面重新開放。報導提到，此舉是在川普多次表態支持馬杜洛繼任者、代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）之後做出，羅德里格斯一直試圖與美國政府保持談判管道暢通。美國大使館團隊在社群媒體平台發布的聲明中表示，這次升旗「正好是在降旗七年後的同一天」。美國國旗的重新升起立即引起當地居民的關注。委內瑞拉首都加拉加斯居民告訴美聯社，「這是一件好事，真的讓人高興。其他國家也應該回來，因為這正是我們所需要的，與世界其他國家建立良好關係，這才是應該的樣子。」美聯社指出，委內瑞拉社會中仍有一部分民眾以及政治圈人士對川普持批評態度，包括他以武力將馬杜洛趕下台並與其妻一同關押在紐約的決定，以及美國在委內瑞拉石油產業中日益擴大的影響力。