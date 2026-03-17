中東戰火持續，荷姆茲海峽成為關注焦點，美國總統川普（Donald Trump）要求各國派船「護航」荷姆茲海峽，但各國反應普遍冷淡。川普16日在白宮橢圓形辦公室再次批評不願出兵護航的盟友們，尤其是目前有美軍駐防的韓國與日本都被點名，也讓韓媒擔憂川普會以撤走駐韓美軍作為籌碼，讓韓國出兵護航荷姆茲海峽的壓力越來越大。
根據《韓聯社》報導，川普14日首次在社群媒體上提到要求盟友派船護航荷姆茲海峽，並點名韓國、中國、日本、法國與英國等5個國家，隨後川普的態度越來越強硬，15日川普說正在和7個國家商議此事，「我們會記住誰反應積極、誰不願意參與」，16日川普在白宮又以美國在海外長期提供的「安全保護傘」作為施壓理由。川普說，「我們在日本駐有4萬5000名士兵，在韓國也有4萬5000名士兵，在德國則有4萬5000到5萬名士兵」，川普強調「他們不只應該感謝我們，也應該幫助我們」。
《韓聯社》報導指出，川普提到的數字錯誤，目前駐韓美軍人數實際約2萬8500人，駐日與駐德美軍人數也沒有川普講得那麼多，但這是一個明確的訊號，川普已將各國出兵護航荷姆茲海峽的理由，從維護全球能源安全，變成是美國過去提供安全保護的回報，長期在國家安全上依賴美國協助的韓國與日本，對於川普提及駐韓、駐日美軍肯定會感到相當大的壓力。
川普在第一任期以及2024年大選期間，就曾多次公開提到可能撤出或縮減駐韓美軍。因此，觀察人士認為，如果韓國沒有給出川普期待的回應，不排除川普會再次揚言縮減駐韓美軍。
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）已經致電韓國外長，強調確保荷姆茲海峽安全、穩定全球經濟與國際油價，「各國合作比以往任何時候都更重要」，這被解讀為美國啟動正式的派兵協商程序，以委婉的外交措辭請求韓國合作。
此外，外界也關注川普要求盟友派兵護航荷姆茲海峽的理由，在維護能源安全、美國提供安全保護的回報之後，是否會把「關稅」當作第三項向各國施壓的工具，畢竟川普政府過去多次把關稅當成貿易、外交與安全議題上的萬用牌，近期又宣布大規模啟動301調查，外交人士認為，必須警惕川普未來把關稅當成新的施壓手段。
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《韓聯社》報導指出，川普提到的數字錯誤，目前駐韓美軍人數實際約2萬8500人，駐日與駐德美軍人數也沒有川普講得那麼多，但這是一個明確的訊號，川普已將各國出兵護航荷姆茲海峽的理由，從維護全球能源安全，變成是美國過去提供安全保護的回報，長期在國家安全上依賴美國協助的韓國與日本，對於川普提及駐韓、駐日美軍肯定會感到相當大的壓力。
川普在第一任期以及2024年大選期間，就曾多次公開提到可能撤出或縮減駐韓美軍。因此，觀察人士認為，如果韓國沒有給出川普期待的回應，不排除川普會再次揚言縮減駐韓美軍。
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）已經致電韓國外長，強調確保荷姆茲海峽安全、穩定全球經濟與國際油價，「各國合作比以往任何時候都更重要」，這被解讀為美國啟動正式的派兵協商程序，以委婉的外交措辭請求韓國合作。
此外，外界也關注川普要求盟友派兵護航荷姆茲海峽的理由，在維護能源安全、美國提供安全保護的回報之後，是否會把「關稅」當作第三項向各國施壓的工具，畢竟川普政府過去多次把關稅當成貿易、外交與安全議題上的萬用牌，近期又宣布大規模啟動301調查，外交人士認為，必須警惕川普未來把關稅當成新的施壓手段。
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