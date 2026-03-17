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WBC世界棒球經典賽四強戰第二場結果出爐，委內瑞拉在比賽中後段逆轉，以4:2擊敗全勝的義大利，搶下冠軍賽門票，不僅是隊史首度晉級WBC冠軍賽，也將與美國隊爭奪冠軍，話題性十足。美國總統川普稍早也發文直呼委內瑞拉充滿魔力，還向委內瑞拉發出成為第51州的邀請。義大利對委內瑞拉之戰，義大利第二局就率先拿下2分，4局上委內瑞拉靠著重返本季重返紅人隊的大砲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）在一出局後轟出左中外野陽春全壘打先追回一分。比賽至7局上風雲變色，義大利隊原定的先發投手、且在小組賽壓制過美國隊的投手洛倫岑 (Michael Lorenzen）在抓到2出局後，被委內瑞拉接連擊出4支安打，義大利教練團投手調度慢了一拍，直到比數被追過後才換上較具球威的尼可拉斯（Kyle Nicolas）止血，但比數也就此停在這裡。委內瑞拉在7局上演逆轉戲碼，將在冠軍賽對決美國隊，川普在自家社群平台Truth Social發文表示，「哇！委內瑞拉今晚在世界棒球經典賽準決賽中以4比2擊敗義大利。他們看起來真的非常強！最近委內瑞拉好事連連！讓我想想這種『魔力』到底是怎麼回事？要不要成為第51州呢？」美國對決委內瑞拉的戲碼全球關注，因川普在今年一月才發動美軍赴委內瑞拉逮捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro），將他帶回至紐約受審，並關押至布魯克林大都會拘留中心（MDC Brooklyn），也讓這一對決的話題成為熱門。