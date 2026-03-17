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美國前總統們如何處理伊朗？

美國總統川普（Donald Trump）16日表示，有一位美國前總統告訴他，希望是在自己任職期間對伊朗採取行動，表達了對於川普打擊伊朗的支持，但是，川普沒有透露究竟是哪位前總統。而目前美國仍在世的前總統其實只有4位，分別是拜登、歐巴馬、小布希、柯林頓，尷尬的是，4位前總統的發言人與辦公室均否認曾與川普談過伊朗問題。根據《美聯社》報導，川普16日兩次提起這位「前總統」的故事，在甘迺迪中心理事會會議開幕記者會上，川普強調伊朗幾十年來一直是美國的威脅，而他是唯一一位有勇氣採取行動應對威脅的總統。川普接著透露「和一位我挺喜歡的總統談過，對方說，『我真希望是我做的。我真希望是我做的』，但他們沒做，所以我做了」。川普強調，沒有一位總統願意做我正在做的事情（指打擊伊朗），「他們早就應該做了，那樣會容易得多」。記者追問川普是哪位前總統，川普則說「我不能告訴你。我不想讓他難堪。這對他的事業非常不利，儘管他其實已經沒什麼事業可言」。而在白宮橢圓辦公室時，川普又再次提起這件事情，記者問說「是小布希嗎？」川普回答不是，記者再問「是柯林頓嗎？」川普則說「我不想回答」。柯林頓的發言人對外聲稱，沒有與川普討論過伊朗問題，而另外三位在世的前總統，拜登、歐巴馬、小布希的幕僚也都發出類似聲明，稱他們沒有與川普討論過伊朗。柯林頓政府奉行遏制伊朗政策，主要透過制裁和外交孤立來達成目的，但是沒有下令美國對伊朗進行軍事打擊。小布希政府將伊朗列為「邪惡軸心」的一部分，指責其支持恐怖主義，在反恐戰爭期間，美軍在伊拉克和阿富汗都曾與伊朗支持的民兵組織發生衝突，但是美軍並未直接與伊朗交戰或是攻擊伊朗領土。歐巴馬政府則是強調外交手段，在2015年促成伊朗核協議，放寬制裁交換伊朗放棄核武，但最終該協議被川普廢除。拜登政府延續歐巴馬的策略，打擊與伊朗結盟的地方武裝勢力，但同時強調緩和局勢，避免直接攻擊伊朗。