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立法院因在野黨占多數，本屆立院程序委員會已形成「慣例」，每周五的院會議程，藍白會在程委會提案，再經表決確定，議程交院會處理，留待周五一早由立法院長韓國瑜與朝野黨團溝通，才會進行表決、確定議程。不過程委會今（17）日卻「出狀況」，本周由國民黨立委翁曉玲擔任主席，但藍委葛如鈞也未出席，扣掉翁曉玲，藍白立委僅8人，不敵綠委9人，翁曉玲最後也未裁示表決，引發綠委不滿，痛批太荒謬。程委會今由民眾黨立委蔡春綢提案，將本次院會議程，即相關的報告事項、內容，提報周五院會處理。翁曉玲詢問，是否有異議？在場綠委表達，有異議。不過翁仍說，本次會議草案內容，因朝野黨團無法達成共識，就援例將本次議程草案提報院會處理。綠委林楚茵痛罵，國民黨會輸就不表決，現在立法院變成國民黨的嗎？綠委陳培瑜也不滿，台下立委都說有異議了，翁曉玲還不表決，到底要荒謬到什麼程度？翁曉玲解釋，歷來對於本會朝野黨團召委，都有因為黨團無法達成共識，將議程草案提報院會處理的前例，接著在混亂中宣布散會。程序委員會另一召委、民進黨立委沈發惠會後受訪表示，這是程序委員會運作「最醜陋的一次」，從本屆第一天到現在，在他擔任召委期間，每一次表決民進黨幾乎都是少數，但他強調，自己從未違反程序，始終依照議事規則進行。沈發惠指出，只要提案內容不同，就應依程序詢問是否有異議，若有異議就應進行處理並清點人數表決，這才是正常的議事運作。他也提到，過去確實曾有將不同意見交付院會處理的情況，但前提是必須經過程序委員會現場成員一致同意。沈發惠表示，今天在處理議程是否交付院會時，民進黨團已明確表達反對，但依照議事規則，既然有異議就應進行表決，卻未依程序處理。他批評，國民黨雖然在程序委員會結構上具有人數優勢，但因當天出席人數不足，反而成為少數，民主制度下本應接受結果，卻仍以違反議事規則的方式推動議程，遂行政治目的。他直言，這樣的做法是國會多數黨以「醜陋方式」操作程序，若未來每次會議都由主席逕自裁決、不經委員同意，程序委員會將「永無寧日」，他要對翁曉玲的處置表達強烈抗議。至於事發原因是葛如鈞不在場，沈發惠說，他完全不知道狀況，是後來綠營清點人數，才發現藍白少了一人，但無論如何，正常程序應該是詢問委員會，是否有異議？若要將議程送院會處理，必須經過委員會同意，但今天顯然這個程序未被遵守。他進一步說明，最後程序尚未完成，後續要討論的議題及其他人民請願案仍未處理，主席卻已離開現場，這令他感到非常遺憾。他強調，希望社會大眾看清楚國民黨的作為，國民黨不僅踐踏民主，連國會的正當程序也被漠視，作為多數黨不應該如此行事。他再次表達，民進黨對此行為的強烈譴責。