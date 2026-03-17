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洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（17）日正式宣布，陣中當家王牌、新科世界大賽MVP山本由伸，將連續2年擔任道奇開幕戰先發投手，隨後透露山本由伸近況，「他預計在未來幾天內，再次回到亞利桑那進行春訓，開季前會再進行一次實戰登板投球。」，談到此想法，羅伯斯直言，「這是很簡單、輕鬆可以做出的決定。」山本由伸去年在日本舉行的開幕賽上對陣小熊隊，當時主投5局僅失1分奪下勝投，今年將是他連續第2年扛下重任。回顧上季，山本由伸例行賽穩定貢獻12勝、防禦率2.49優異成績，成為受到傷兵困擾的道奇先發輪值中唯一支柱。來到世界大賽面對藍鳥隊時，山本由伸更蛻變成無敵戰神，7場比賽中出賽3次全數奪勝，憑藉MVP級表現率隊奪得世界冠軍。至於今年3月的WBC世界棒球經典賽上，山本由伸一共登板2場，最近一次出賽是14日，在八強賽對陣委內瑞拉時主投4局失2分，日本最終慘遭逆轉淘汰。山本由伸連2年扛開幕戰先發 羅伯斯：輕鬆做出的決定對於連續2年將重任託付給山本由伸，道奇總教練總教練羅伯斯坦言：「這是一個非常輕鬆就能做出的決定。能擔任開幕戰先發無疑是一項巨大的榮譽，而今年他將是在自家主場（道奇體育場）迎接開幕戰，我想這對他本人而言也會別具意義。」洛杉磯道奇將於台灣時間3月27日上午9點30分，於主場迎戰來訪的亞利桑那響尾蛇，正式展開2026年球季。