我是廣告 請繼續往下閱讀

馬杜洛青少棒時期曾是投手 與MLB球星同隊

▲委內瑞拉前總統馬杜洛曾在社群平台X上分享，自己曾與MLB球星Oswaldo Guillén同隊過。（圖／翻攝自Ｘ）

馬杜洛曾在加勒比海大賽上開球 也因他三度被取消主辦權

2026年世界棒球經典賽（WBC）四強戰稍早落幕，委內瑞拉逆轉擊敗義大利晉級冠軍戰，將與美國隊爭奪WBC冠軍。美委大戰未演先轟動，兩國愛恨情仇也讓這場對決增添了更多火花，因美國總統川普在今年一月才發動美軍逮捕委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）並用專機將其帶回美國扣押。委內瑞拉贏球後，川普立刻發文調侃，「哇！委內瑞拉今晚在世界棒球經典賽準決賽中以4比2擊敗義大利。他們看起來真的非常強！最近委內瑞拉好事連連！讓我想想這種『魔力』到底是怎麼回事？要不要成為第51州呢？」在社群平台X上，許多美國民眾以及全球球迷紛紛發文調侃，「川普應該帶馬杜洛一起前往WBC決賽現場」、「川普對決馬杜洛第二回合」，許多球迷認為這場冠軍戰組合故事性實在太過神奇，敲碗期盼早在兩個月前就已到布魯克林都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）的馬杜洛能到現場開球。而更有趣的是，馬杜洛與川普在青少年時期，也確實都曾是一名棒球選手。馬杜洛在2020年曾在社群平台X上發文，貼出一張1980年的報紙，「看看我找到了什麼！這是一段來自1980年的珍貴回憶，當時我曾是首都地區青少年棒球代表隊的一員，參加青年運動會。那是一支非常出色的球隊，還有 Oswaldo Guillén 一起！真是太棒了！」馬杜洛提及的Oswaldo Guillén，就是委內瑞拉赫赫有名的MLB芝加哥白襪隊內野手吉恩（Ozzie Guillén），吉恩在1985年登上大聯盟，立刻在當季拿下美聯新人王，生涯共有12個球季繳出單季百安以上表現，累計敲出1764支安打，以及164次盜壘成功。3度入選明星賽。不僅如此，吉恩在2004年後擔任芝加哥白襪隊總教練，隔年就帶領白襪隊拿下世界大賽冠軍。2014年2月1日，委內瑞拉總統尼古拉斯馬杜洛在委內瑞拉瑪格麗塔島波拉馬爾（Porlamar）舉行的第56屆加勒比海大賽開幕式上投球。然而，委內瑞拉也曾因馬杜洛的關係，三度被更換加勒比海大賽主辦國，在2018年原訂在委內瑞拉巴基西梅托舉行，但委內瑞拉經濟狀況不佳，許多民眾大舉逃離遠赴美國，考量經濟因素及政治動盪等安全考量，改至墨西哥舉辦。到了2019年，加勒比海大賽打算再度於委內瑞拉巴基西梅托舉行，但在比賽開打前，當時還是委內瑞拉總統的馬杜洛宣布與美國斷交，政局再度動盪，由於加勒比海大賽賽事，會有部分美國職棒體系球員參賽，大聯盟官方當時要求球員和工作人員禁止到委內瑞拉參與比賽，賽事主辦單位也再度移除了委內瑞拉主辦權，改至巴拿馬舉行。到了今年1月，美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其夫人，使得委國局勢頓時陷入動盪，代表委內瑞拉出戰的委內瑞拉聯盟，再度因國家政局影響丟失主辦國，且退出了本屆賽事。