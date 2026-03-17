我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文上任後，頻頻喊出要與中共領導人習近平「鄭習會」，還稱這對藍營在2026選舉是大利多。國民黨台北市議員李明賢16日分析，六都目前的藍營執政的四都要守住，只要掉任何一都，鄭麗文在黨主席的位置就會做得很難過。外界質疑鄭麗文一心在想促成鄭習會，九合一大選的提名策略卻一團亂，如今多個地方的人選未定；對此，李明賢表示，這就是亂扯，鄭麗文當然有處理，像是在彰化的部分，目前有各種管道在處理，黨中央也有與謝家人談，但其內部反彈力量很大。至於鄭習會，李明賢直言，目前八字沒一撇，但多數民眾還是認為兩岸要交流，鄭習會則要看有無議題可談、談的過程是否透明，尤其北京變數還很多，甚至有川習會等大事。李明賢指出，整合只是一個熱身賽的過程，最後還是決賽看勝負，縣市長選舉的席次，如果國民黨沒守住或掉太多，「主席位子坐得穩嗎？」，國民黨現有的縣市長席次確實多，所以席次下修的可能較大。李明賢強調，倘若六都掉了任何一都，黨主席位置就做得很難過，黨內逼宮就會起來，藍營在六都，一定要守住目前四比二的態勢，而其他縣市有在拉鋸，包括宜蘭、新竹縣、彰化、嘉義市，這些都是還要再努力的。