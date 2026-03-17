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行政院長卓榮泰赴日看球爭議持續延燒。國民黨立委徐巧芯今（17）日爆料，原本卓榮泰院長到東京看球，就是一個單純的公務行程幫中華隊加油，但是行政院卻又偷偷打點媒體與官員們置入「外交突破」這些評語，廣宣過了頭，違背與日方的承諾，所以卓只好改口，「卓榮泰不要想著每天怪別人，害你踏入死局的正是你自己人。」徐巧芯今日在臉書發文表示，其實原本桌榮泰院長到東京看球，就是一個單純的公務行程幫中華隊加油，大家都樂見。但沒想到卓榮泰自己「弄巧成卓」，搞出一個「牛皮紙泰」，才讓事情繼續延燒。明明大家都留餘地了，只有卓榮泰自己還不肯下車。徐巧芯直呼，「今天就來給大家最新的重磅爆料，讓各位知道，到底發生了什麼事。裡面竟然不可思議了還參雜民進黨內部派系搞事，一樁美事變成眾人撻伐引爆負面輿論，原來還有這樣的內情。」徐巧芯指出，卓榮泰赴日行程，其實早在「去年」就已經計畫，原本是希望到參訪世博會，但因為日方諸多考量，最後由外交部長林佳龍成行，卓榮泰殘念；但行政院並沒有放棄卓榮泰到日本這件事。今年一月間，又由「副秘書長阮昭雄」親自交辦，由世貿中心股份有限公司負責起草「專案」，讓卓榮泰去看WBC。徐巧芯續指，根據最初規劃，行政院要負責台灣媒體，國安單位負責規劃動線，運動部也被交辦任務，要安排部長李洋陪同、棒協、中職，都要偕同；而對外，要求台日交流協會，要事先與日台交流協會溝通，下令駐日代表處，要處理日本媒體相關規劃，派專人銜命，與日本官房長官，以及外務省溝通。還要報告賴清德總統，說服總統同意相關規劃。徐巧芯直言，這明明就是行政院規劃，事涉跨部會的重大專案，當然就是「公務行程」，就只有卓榮泰，堅持要跟全國民眾的認知逆向行駛，說他是休假自費去看球，為什麼？徐巧芯表示，因為與日方交涉時，我方的提案有具體承諾，最重要的就是，不會也不能有任何公開的政治活動，也就是如果有人吹噓外交突破，就違反原則了。但是行政院卻又偷偷規劃，打點媒體與官員們，置入「外交突破」這些評語，等到返國之後再「廣宣」。徐巧芯說，這就解釋了為什麼卓榮泰要在7號赴日之後，9號改口自費，急忙匯錢，因為「廣宣」過了頭，打破了自己對日方的承諾，「至於為什麼非要「廣宣」，那就更加耐人尋味了，照說，外交國防是總統職權，怎麼會是行政院規劃後，再向賴總統報告？」徐巧芯爬梳一下相關人士，包含行政院副秘書長負責交辦的阮昭雄、世貿中心董事長負責規劃草案的陳建仲，都是謝系，另外還有動用人脈於日交涉的謝長廷，「不用說，謝系就是他的謝！」徐巧芯直言，」最尷尬的是：第一個出來大內宣，導致破壞台日承諾的人，也就是宣了幾天還不下車的管碧玲，謝系！我好像又懂了些什麼。卓榮泰不要想著每天怪別人，害你踏入死局的，正是你自己人。」