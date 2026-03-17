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效力於日本職棒福岡軟銀鷹的台灣強投徐若熙，近期在春訓期間上《野球名人房》節目時分享了旅日初期的感悟，不僅對軟銀身為豪門球團無微不至的後勤照顧印象深刻，更在首度進入牛棚後，敏銳觀察到日職裁判對於好球帶高張力的特性。徐若熙指出，日職好球帶上方的「1、2、3號位」普遍較寬，但面對細膩且擅長抓小動作的日本打者，不能僅靠球威硬拚，必須「用頭腦投球」才能有效壓制。目前正循序漸進調整節奏的他，也將日本火腿隊的重砲萬波中正（Chusei Mannami）列為最想對決的目標，並期許自己能多加學習，將旅日生涯這條路鋪得長遠。軟銀是豪門，預算比起一般球隊更高，此前旅日台將對此也偶透露。另外球隊春訓基地、基礎建設也都很完善，獲得很高評價。此徐若熙受訪時表示，自己初來乍到，家裡有一些東西有缺要購買，球隊也提醒他說：「要留著發票」，到時候再和公司報帳就好，讓他感受到大球團對於球員的照顧，像是計程車也可報帳，真的是無微不至。談到自己來到軟銀後第一次進牛棚的感受，徐若熙說自己還是照著節奏去丟，不希望太著急、導致受傷，所以就是「慢一點、把該做的事情做好」。他也透露自己觀察日職裁判，確實如外界傳聞的「1、2、3」號位置（好球帶上方位置）比較會寬。「普遍裁判1、2、3都會撿。」徐若熙表示自己在觀察後有這種現象，不過儘管如此要壓制打者也不是這麼容易，因為日職打者都很厲害，要靠頭腦去投球，「不是說有好的直球和變化球就可以打天下這樣。」他點出，日本打者很細膩，會去抓投手的小動作和失投球，所以不能只想著對決。而談到最想對決的球員，徐若熙笑說之前是柳田悠岐，但現在變隊友了，所以目前是萬波中正。徐若熙對旅日有長遠規劃，希望多學習、多吸收，「就像很多人說的：這只是你的起點，那你要怎麼去把它鋪長，讓終點不要那麼早到來？」