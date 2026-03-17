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面對即將到來的2026選戰，國民黨確定派李四川出戰新北市長，對上民進黨立委蘇巧慧。《美麗島電子報》日前公布民調，李四川支持度為32.1％、蘇巧慧為35.7%，反觀民眾黨主席黃國昌只有9.8%。對此，與黃國昌交好的網紅館長昨（16）日在直播中開罵，《美麗島電子報》董事長吳子嘉「向錢看齊」，做民調帶風向，「狗都不看」。根據美麗島最新的民調顯示，對於剩下8個多月就要選新北市長，如果是李四川、蘇巧慧與黃國昌，三位候選人的支持度，李四川為32.1％、蘇巧慧35.7%、黃國昌則為9.8%，不投票與廢票有7.0%，沒有明確回答有15.5%。如果國民黨、民眾黨完成「藍白合」，雙方共推李四川出戰蘇巧慧的民調結果，藍白合李四川支持度為39.1%，蘇巧慧為38.0%，雙方差距1.1個百分點，不投票與廢票有7.6％，沒有明確回答有15.3%。至於藍白合共推黃國昌的話，藍白合黃國昌的支持度為28.0%，蘇巧慧為44.4％，不投票與廢票有12.8%，沒有明確回答則為14.8%。對此，館長在直播時表示，吳子嘉是個「哪邊有錢、通告費高，就往哪邊去」的人，東森的通告沒了就跑去中天，整天把民進黨往死裡罵，現在又跑到「超綠」媒體人劉寶傑的節目，立場瞬間改變，開始罵藍白。館長狠酸，做名嘴的就是要「向錢看齊」，平常靠罵政府吸引藍白、中間選民，卻在選前話鋒一轉，突然開始罵藍白、做民調帶風向，「這就是老前輩的智慧」。陳之漢最後表示，之前曾有新聞報導，吳子嘉為柯文哲、郭台銘等人辦活動，一場要收2000萬，吳子嘉就是這樣的人，「《美麗島電子報》，狗都不看」，若黃國昌的民調那麼低，民眾黨沒辦法影響到民進黨的選票，那幹嘛花那麼多力氣打黃國昌？館長認為，吳子嘉搞不好是民進黨的暗樁，很多選民真的會被吳子嘉帶風向，因為選民都是盲目的，看到某人的民調很高，就會覺得平常都做得很好，如果不是很愛研究政治，就會被吳子嘉誆去，「這麼多年了，看不煩喔？」，這種生意真的很好賺，選舉的錢源源不絕，每兩年就選舉一次，每兩年都有錢賺。本次《美麗島電子報》民調時間為2026年3月9日至3月11日，由戴立安負責問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI）；調查對象為設籍在新北市，年滿20歲的民眾。抽樣設計採住宅電話以「等比分層隨機抽樣」後再進行隨機跳號處理，成功完訪1070人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。