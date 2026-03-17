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▲徐若熙本屆在WBC的表現相當出色，3月5日先發對澳洲，主投4局，用53球、38顆好球，被敲2支安打，送出3次三振，沒有失分。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.05）

效力於日本職棒福岡軟銀鷹的台灣強投徐若熙，在2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）中華隊賽程結束後，也開始準備在日本職棒的新賽季。他在此前上《野球名人房》節目時，對於日本教練「調整動作」這件事進行更多解釋，直言對方其實並沒有大改，只是針對前導手和軸心腳的問題幫忙自己做得更完整和確實，不會影響自身節奏。邁入旅日首個賽季，徐若熙期許以輕鬆心態面對新環境，並立下「整季待在先發輪值」的踏實目標，展現站穩日職一軍的決心。徐若熙本季轉戰軟銀隊，春訓期間接受投手首席教練倉野信次的一對一指導，致力於投球動作的改良，找回流暢的投球動作。但外界聽到「調整動作」難免有些緊張，關心他會不會因此失去投球節奏。但徐若熙也澄清，對方只是幫助自己投球更順暢一些，並非大動作去改姿勢，其實不太會有影響。至於訓練或指導上，自認也和台灣時期沒有太大不一樣，都是一些小地方的調整，「像是前導手或是軸心腳的問題，希望教練可以幫我們做得更完整和確實一點。」而投到大家最關心的比賽用球問題，徐若熙說自己兩種球在練習時都有用，WBC的「比較光滑、感覺比較大顆、丟變化球時比較難以掌握，比較容易滑掉」，多少會有點影響。而日本職棒的球，他就丟起來蠻順手的，比較沒有適應上的問題。不過徐若熙本屆在WBC的表現相當出色，3月5日先發對澳洲，主投4局，用53球、38顆好球，被敲2支安打，送出3次三振，沒有失分，雖然中華隊該場比賽輸球，但他的表現受到肯定台灣、日本等媒體的肯定。旅日首個賽季，徐若熙希望心態上能輕鬆面對，包括場上表現和隊友的相處都是如此，「不要想那麼多，做什麼都放開去做」。至於目標，他希望自己可以「在先發輪值裡面，並出賽一整季」，做了如此踏實、而又穩健的期許。