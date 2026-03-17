根據美國職棒大聯盟（Major League Baseball）官方公布的參賽名單，2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）共有338名效力於MLB體系的球員參與本次盛會。本屆打進四強的球隊為美國、多明尼加、委內瑞拉和義大利，基本上就是B組和D組內戰，而A組和C組球隊則全數出局，因此也有不少人認為球隊實力完全取決於大聯盟球員數量。以官方資料來看，C組僅有32名在大聯盟體系內的球員，日本和韓國都在8強淘汰，以結果來看似乎很難反駁這種論點。

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傳言C組最弱？客觀數據證實星光確實最黯淡

外界盛傳由日本、中華隊、南韓、澳洲與捷克組成的C組是本屆賽事中實力最弱的一組，若單從「MLB球員數量」這項指標來看，此傳聞確實有其數據上的依據。

C組總計僅有32名大聯盟體系球員，不僅大幅落後於D組的114人與B組的111人，連與A組的81人相比也有極大的差距，在四個預賽分組中敬陪末座。因此，以大聯盟球星數量的客觀角度而言，C組帳面上的陣容確實為四組中最弱。

東亞三強分在C組有票房考量嗎？

大聯盟官方抽籤模式目前不得而知，但去年WBCQ打完之後就有消息傳出中華隊將和日本、韓國一起被分在C組，最終結果也果真是如此。三個國家彼此之間關係密切，球迷對於球員也都很熟悉，有一種宿敵感，東京巨蛋也是WBC預賽票房最好的球場之一。

中華隊本屆有哪些美職體系球員？

中華隊本屆初始30人名單有李灝宇、林維恩、沙子宸、莊陳仲敖、隆恩（Jonathon Long ）、林昱珉、費爾柴德（Stuart Fairchild）、鄭宗哲等8人在列，但之後隆恩和李灝宇因傷退賽，實際上僅有6人，而其中有大聯盟資歷的更少，不如美國、多明尼加等隊有多達28人士大聯盟球員。

捷克隊是20支參賽隊伍中唯一沒有MLB球員的隊伍。

2026年WBC經典賽各組MLB球員人數統計表（大聯盟官方數據）

組別 該組MLB總人數 隊伍1(人數) 隊伍2(人數) 隊伍3(人數) 隊伍4(人數) 隊伍5(人數)
A組 81 波多黎各(22) 加拿大(22) 巴拿馬(15) 哥倫比亞(13) 古巴(9)
B組 111 美國(34) 義大利(27) 墨西哥(25) 英國(20) 巴西(5)
C組 32 日本(10) 中華隊(8) 澳洲(7) 南韓(7) 捷克(0)
D組 114 多明尼加(35) 委內瑞拉(32) 以色列(24) 荷蘭(16) 尼加拉瓜(7)

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