根據美國職棒大聯盟（Major League Baseball）官方公布的參賽名單，2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）共有338名效力於MLB體系的球員參與本次盛會。本屆打進四強的球隊為美國、多明尼加、委內瑞拉和義大利，基本上就是B組和D組內戰，而A組和C組球隊則全數出局，因此也有不少人認為球隊實力完全取決於大聯盟球員數量。以官方資料來看，C組僅有32名在大聯盟體系內的球員，日本和韓國都在8強淘汰，以結果來看似乎很難反駁這種論點。
傳言C組最弱？客觀數據證實星光確實最黯淡
外界盛傳由日本、中華隊、南韓、澳洲與捷克組成的C組是本屆賽事中實力最弱的一組，若單從「MLB球員數量」這項指標來看，此傳聞確實有其數據上的依據。
C組總計僅有32名大聯盟體系球員，不僅大幅落後於D組的114人與B組的111人，連與A組的81人相比也有極大的差距，在四個預賽分組中敬陪末座。因此，以大聯盟球星數量的客觀角度而言，C組帳面上的陣容確實為四組中最弱。
東亞三強分在C組有票房考量嗎？
大聯盟官方抽籤模式目前不得而知，但去年WBCQ打完之後就有消息傳出中華隊將和日本、韓國一起被分在C組，最終結果也果真是如此。三個國家彼此之間關係密切，球迷對於球員也都很熟悉，有一種宿敵感，東京巨蛋也是WBC預賽票房最好的球場之一。
中華隊本屆有哪些美職體系球員？
中華隊本屆初始30人名單有李灝宇、林維恩、沙子宸、莊陳仲敖、隆恩（Jonathon Long ）、林昱珉、費爾柴德（Stuart Fairchild）、鄭宗哲等8人在列，但之後隆恩和李灝宇因傷退賽，實際上僅有6人，而其中有大聯盟資歷的更少，不如美國、多明尼加等隊有多達28人士大聯盟球員。
捷克隊是20支參賽隊伍中唯一沒有MLB球員的隊伍。
2026年WBC經典賽各組MLB球員人數統計表（大聯盟官方數據）
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外界盛傳由日本、中華隊、南韓、澳洲與捷克組成的C組是本屆賽事中實力最弱的一組，若單從「MLB球員數量」這項指標來看，此傳聞確實有其數據上的依據。
C組總計僅有32名大聯盟體系球員，不僅大幅落後於D組的114人與B組的111人，連與A組的81人相比也有極大的差距，在四個預賽分組中敬陪末座。因此，以大聯盟球星數量的客觀角度而言，C組帳面上的陣容確實為四組中最弱。
東亞三強分在C組有票房考量嗎？
大聯盟官方抽籤模式目前不得而知，但去年WBCQ打完之後就有消息傳出中華隊將和日本、韓國一起被分在C組，最終結果也果真是如此。三個國家彼此之間關係密切，球迷對於球員也都很熟悉，有一種宿敵感，東京巨蛋也是WBC預賽票房最好的球場之一。
中華隊本屆有哪些美職體系球員？
中華隊本屆初始30人名單有李灝宇、林維恩、沙子宸、莊陳仲敖、隆恩（Jonathon Long ）、林昱珉、費爾柴德（Stuart Fairchild）、鄭宗哲等8人在列，但之後隆恩和李灝宇因傷退賽，實際上僅有6人，而其中有大聯盟資歷的更少，不如美國、多明尼加等隊有多達28人士大聯盟球員。
捷克隊是20支參賽隊伍中唯一沒有MLB球員的隊伍。
2026年WBC經典賽各組MLB球員人數統計表（大聯盟官方數據）
|組別
|該組MLB總人數
|隊伍1(人數)
|隊伍2(人數)
|隊伍3(人數)
|隊伍4(人數)
|隊伍5(人數)
|A組
|81
|波多黎各(22)
|加拿大(22)
|巴拿馬(15)
|哥倫比亞(13)
|古巴(9)
|B組
|111
|美國(34)
|義大利(27)
|墨西哥(25)
|英國(20)
|巴西(5)
|C組
|32
|日本(10)
|中華隊(8)
|澳洲(7)
|南韓(7)
|捷克(0)
|D組
|114
|多明尼加(35)
|委內瑞拉(32)
|以色列(24)
|荷蘭(16)
|尼加拉瓜(7)
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