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伊藤大海在世界棒球經典賽（World Baseball Classic）比賽結束後，今（17）日正式歸隊進行春訓。在回到日本後，伊藤大海表示：「雖然一開始的計劃是休息，但覺得與其空想，不如還是實際行動。」「我真的很沮喪，有很多不足之處我可以改進跟調整，所以我想繼續努力。」伊藤大海在進行傳接球訓練後表示：「有種鬆了一口氣的感覺，能用很好的心情練習。」原本今日可以休息的伊藤大海，在今日仍舊選擇跟球隊一起進行訓練，比起一直思考，不如先行動，伊藤大海表示自己還有很多想做的事情：「我想打棒球，棒球帶來的懊悔應該靠棒球來釋放。」回顧這次比賽，伊藤大海表示非常不甘，覺得有很多還能做得更好的地方，希望能持續朝著這個目標前進。對於媒體的批評，伊藤大海僅表示：「能保護自己的只有自己，但既然結果是這樣，總要有人站在這個位子，如果是這樣的話，或許這個結果我來承擔也沒關係」在對委內瑞拉的比賽結束後，隨即返回日本，隔日後就到球場進行春訓。對此外界擔憂「火腿王牌」的體能與心理狀況，新庄監督今日表示：最重要的是健康的迎接開幕戰，這些天會讓他好好留給自己一點時間，球隊會多和他溝通，以全力備戰新賽季。