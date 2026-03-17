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2026年WBC世界棒球錦標賽，委內瑞拉一路闖進冠軍賽，與美國將於明日會師最高舞台，總教練羅培茲（Omar Lopez）有望譜寫屬於他的「志工傳奇」。他在上周晉級複賽時，曾自曝擔任總教練期間完全「無薪資收入」，一切全靠熱情。稍早賽後他則感性曝心聲，「我希望能讓我們的國家、全國人民感到開心。」現年49歲的羅培茲對委內瑞拉棒球付出甚多，從球員轉任球探再到教練，2017年就曾加入教練團，卻因與國家組訓團隊不合離隊，後續被找回來擔任總教練，本屆在「無薪」、幾乎等於志工情況下，一路率隊勇闖WBC決賽。羅培茲稍早記者會上，則將功勞歸因於球員場上表現，隨後談到委內瑞拉球隊過去的歷史，直言或許曾經讓很多人感到失望，因而批評、痛罵他們，「甚至還收到過威脅，但都不重要了，這次我會試著幫助大家，把那些批評、仇恨轉化為正能量。」關於自己其實是在沒有酬勞下帶隊，羅培茲則表示並不在意，笑說能夠率領一支如今受到很多國民支持的球隊，就是再幸福不過的事，「我希望能讓我們的國家、全國人民感到開心。」