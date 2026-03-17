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劍指WBC經典賽連霸的日本隊，複賽8強被委內瑞拉逆轉淘汰，創下隊史最差紀錄，50歲的總教練井端弘和表達退任之意，日本隊也將進入遴選後繼人選的階段。根據日媒《東京體育》報導，井端弘和在擔任總教練期間沒有話語權，2024年12強敗給台灣後也遭致猛烈批評，已點燃卸職信號，「如今這份工作已變成沒人想接的『苦差事』，尋找新教頭的過程恐將困難重重。」帶領日本隊追求連霸夢碎，井端弘和確定卸下兵符。在輸給委內瑞拉後的記者會上，他表示：「雖然這次輸了，但我希望日本能進一步增強實力，在下一屆贏回來。」，將復仇的希望寄託給未來的國家隊。雖然井端弘和接掌帥印前，並無職棒一軍總教練經驗，自2023年10月上任後，便不斷在摸索中前行。他不僅面臨此次WBC的歷史性挫敗，更曾在2024年12強決賽輸給台灣僅獲亞軍時，遭受猛烈批評。然而，球界內部對他的看法卻多是同情。根據《東京體育》報導，一位曾有日職（NPB）執教經驗的球界前輩透露殘酷的現實：「說實話，現在日本球界幾乎沒人有動機想接代表隊教頭。特別是這一次，這是要接替2023年帶領球隊戲劇性奪冠的栗山監督，只要有一點失敗就會遭到大眾輿論的猛烈炮火。講難聽點，這是一個『百害而無一利』的職位。」該前輩進一步表示：「井端願意接受這份吃力不討好的工作已經很了不起了。這是大家都在躲的『下下籤』，對於像他這樣細心且顧慮周全的人來說，精神壓力肯定極大。」事實上，在WBC的籌備期間，井端弘和的辛勞遠超想像，由於他不像前任監督栗山英樹，與大谷翔平有深厚淵源，只能靠著踏實的行動不斷傳達誠意，成功招募大谷後，煩惱並未結束。除了日本職棒各球團對於選手的健康管理提出各種高壓要求之外，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）多次在公開場合口無遮攔地「爆料」球員使用計畫，夾在各方勢力之間的井端，長期承受著過度壓力。目前顯而易見的是，接班人同樣會面臨這些沉重負擔。如果身為國家隊總教練卻處於這種「毫無話語權」的卑微環境中，可以預見未來還會出現「第2個井端弘和」，成為下一個在壓力下犧牲的總教練。