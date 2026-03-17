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2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）決賽將於明（18）日點燃戰火，由地主美國隊對決首度殺進決賽的委內瑞拉。美國隊爭取衛冕的最強底牌，莫過於處於「無雙狀態」的守護神米勒（Mason Miller）。根據最新數據顯示，這位現效力於教士隊的火球男，自去年9月至今已累計連續面對50個打數未被敲出安打，超人般的表現讓全美媒體直呼：「太不可思議！」米勒在本屆WBC至今出賽4局，不僅拿下2次救援成功，更送出高達10次三振。雖然他在準決賽對陣多明尼加時，九局下半滿球數對培多莫（Geraldo Perdomo）投出的「再見三振」因落點偏低引發誤判爭議，但不可否認的是，他在本屆大賽目前仍維持「無安打」的驚人紀錄。根據《運動畫刊》報導，米勒的「無安打神話」並非從WBC才開始。這項恐怖的紀錄可追溯至去年9月9日對陣紅人隊的比賽。去年例行賽末段，連續9場出賽、10局無失分，這期間30打數 0 安打，並送出21次三振。去年季後賽（外卡戰）面對小熊隊出賽2場，2.2局12打數0安打。加上本屆WBC數據：總計達成連續50打數無安打、狂飆39次三振 的超現實成績。自去年8月5日挨轟失分後，米勒就再也沒有失掉任何分數，堪稱當今棒球界最難被擊中的投手。米勒在去年交易大限前從運動家隊轉戰教士隊，隨即展現出史上罕見的宰制力。《運動畫刊》評論道：「米勒自9月初以來的表現簡直無人能敵，他在季後賽投出了史上巔峰的水準，數據證明他現在就是無法被擊敗的。」面對即將到來的決賽，委內瑞拉引以為傲的暴力打線是否能打破米勒的「無安打金身」，將是全世界球迷關注的焦點。美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）能否靠著這位剛強守護神帶領美國隊再次捧起冠軍獎盃，答案即將揭曉。