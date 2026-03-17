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2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）日本隊（侍 Japan）在八強戰負於委內瑞拉，遺憾宣告衛冕失敗。本屆受邀擔任球隊顧問的大聯盟強投達比修有（Yu Darvish），今日（17日）於個人X平台發表一篇長達490字的感人長文。他坦言目前的結局並非大家所期待，但也高度肯定教練團與選手們的付出，並向即將卸任的監督井端弘和表達由衷感謝。達比修有在貼文中寫道：「這雖然不是我們所期待的結局，但監督、教練、選手與全體工作人員，從2月宮崎集訓至今的一個月，大家真的辛苦了。」他感性表示，自己一直在身旁觀察選手們如何在高壓環境與緊湊賽程中，為了奪冠目標日復一日地調整與準備，「正因為親眼目睹了這些過程，對於這樣不甘心的結果，我感到心如刀割。」對於本屆飽受壓力的教練團，達比修有給予極高評價。他指出，由於上一屆日本隊奪冠，井端弘和監督是在期待值與壓力都極大的情況下接下重擔，「井端監督與教練們努力去理解與自己球員時代截然不同價值觀、感覺的年輕選手，並與他們並肩作戰，對此我充滿感激。」他也特別感謝後勤工作人員對選手狀態的全力支援，並對購買周邊商品、在各地為日本隊加油的球迷致上謝意，「這些聲援絕對都轉化成了選手們的力量。」達比修有坦言，雖然顧問這個角色定位相當困難，但他從中獲得了許多寶貴經驗與學習。他在貼文最後寫道：「非常感謝井端監督與日本武士隊給我這個機會。下一屆大賽，讓我們提升到更高的水平，贏得最終的勝利！」現年39歲的達比修有，即便本屆未能以選手身分登板，但他從宮崎集訓到邁阿密全程陪同，將豐富的大聯盟經驗傳授給後進，成為日本隊最重要的精神支柱。這篇長文不僅緩解了日本國內戰敗後的低迷氣氛，也展現出這位「精神領袖」對日本棒球未來永不放棄的執著。