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2026世界棒球經典賽（WBC）最後一場四強賽於今（17）日上演激戰，「咖啡軍團」義大利雖然在比賽初期一度領先，但最終不敵委內瑞拉的強大火力，遺憾止步四強。儘管無緣決賽，義大利總教練瑟維里（Francisco Cervelli）賽後仍替子弟兵深感自豪，並大讚對手委內瑞拉是「真正的冠軍候選人」。本屆賽事中，義大利隊最令球迷津津樂道的莫過於「開轟喝咖啡」的慶祝儀式。每當球員擊出全壘打，回到休息區第一件事就是接過一杯現泡的濃縮咖啡（Espresso）並一舉乾掉。總教練瑟維里笑著解釋，這部咖啡機隨隊征戰、無處不在，「在義大利，我們一天喝20次咖啡，這是一種傳統，也是我們的生活方式。」雖然小將諾里（Dante Nori）曾吐槽自己本來不愛咖啡，但隨著開轟次數增加，也逐漸愛上這種慶祝方式。這份帶有浪漫氣息的鬥志，讓義大利一路過關斬將，甚至在分組預賽擊敗強敵美國與墨西哥。今日準決賽中，義大利展現高度凝聚力，一度取得2：0領先。然而，委內瑞拉打線在比賽中段爆發，最終逆轉戰局。瑟維里賽後走向委內瑞拉休息室，大器地與對方主帥羅培茲（Omar Lopez）握手致意，並在記者會上表示：「委內瑞拉是一支卓越的球隊，他們具備冠軍相。」瑟維里進一步感性地提到，這場比賽在義大利當地是深夜，但依然有約700萬人在電視機前守候，「能帶領這群球員來到這裡戰鬥，我感到無比自豪。」當此役的最後一個出局數出現時，現場畫面捕捉到義大利主砲帕斯昆汀（Vinnie Pasquantino）等球員神情呆滯、目光空洞地看著對手在場中央慶祝，投手們也忍不住落下遺憾的淚水。總教練瑟維里見狀，第一時間走向球員，拍手鼓舞大家的士氣，並帶領全隊走向場內，向遠道而來支持的球迷脫帽致意。雙方球員也在賽後相擁致意，展現運動家精神。雖然驚奇之旅告一段落，但義大利隊本屆的表現早已寫下歷史。從擊敗美國隊、以五連勝不敗之姿殺入四強，再到讓全義大利為棒球瘋狂。其中陣中的重砲手帕斯昆汀本屆表現搶眼，單場三響砲痛擊墨西哥更是經典，讓棒球在足球國度義大利引起了空前的關注，成功證明了歐洲棒球的崛起與韌性。