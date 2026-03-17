日本武士隊在2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）止步八強，寫下隊史最差戰績。總教練井端弘和（Hirokazu Ibata）隨即表明退職意向。然而，根據《東京體育》報導日本球界內部的討論並非一面倒的責備，反而出現了大量同情聲浪。不少球界大老指出，井端弘和接下的根本是人人都想躲開的「下下籤（」，並揭露他在任期間承受的內憂外患。
栗山魔咒下的犧牲者？接手時機被評為「百害無一利」
一名曾有日職（NPB）執教經驗的球界人士直言，目前日本棒球界根本沒人想主動接手代表隊帥位。他分析道：「這次的處境極其艱難，井端接替的是2023年戲劇性奪冠的栗山英樹。在這種高峰之後接手，只要有一點失敗就會遭到大眾猛烈抨擊，簡直是『百害而無一利』的工作。」
他更同情地表示，井端弘和這種細膩且體貼他人的性格，接下這個人人都避之唯恐不及的賽差，精神壓力之大可想而知，「光是他願意在這種損人不利己的時機接手，就已經很了不起了。」
徵召大谷壓力破表 還要應付日美球團「指導棋」
報導進一步揭露，井端弘和在任期內承受了超乎想像的負擔。由於他不像前任監督栗山與大谷翔平（Shohei Ohtani）有深厚的師徒情誼，為了成功徵召這位當家球星，井端只能靠著誠意不斷溝通，當時團隊內部甚至充滿了「大谷真的會來嗎」的強烈焦慮。
此外，井端還要應對來自多方的壓力，日本球團在徵召過程中，常有日職球隊對選手管理提出高壓要求。大聯盟球團方面，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）多次在公開場合透露本應是戰略機密的選手使用計畫與管理體制，讓井端在夾縫中求生存。
日本隊主帥成燙手山芋
在 2024 年世界棒球 12 強賽決賽負於台灣獲得亞軍，到如今WBC八強止步，井端弘和雖然在戰績上遭受批評，但球界內普遍認為環境對總教練並不友善。
如果代表隊總教練始終處於這種「無法對球團大聲」且必須承受各方壓力的弱勢地位，未來的繼任者恐怕也難逃同樣的命運。如何改善執教環境，而非僅是尋找「下一個井端」，已成為日本棒球協會目前最棘手的課題。
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一名曾有日職（NPB）執教經驗的球界人士直言，目前日本棒球界根本沒人想主動接手代表隊帥位。他分析道：「這次的處境極其艱難，井端接替的是2023年戲劇性奪冠的栗山英樹。在這種高峰之後接手，只要有一點失敗就會遭到大眾猛烈抨擊，簡直是『百害而無一利』的工作。」
他更同情地表示，井端弘和這種細膩且體貼他人的性格，接下這個人人都避之唯恐不及的賽差，精神壓力之大可想而知，「光是他願意在這種損人不利己的時機接手，就已經很了不起了。」
報導進一步揭露，井端弘和在任期內承受了超乎想像的負擔。由於他不像前任監督栗山與大谷翔平（Shohei Ohtani）有深厚的師徒情誼，為了成功徵召這位當家球星，井端只能靠著誠意不斷溝通，當時團隊內部甚至充滿了「大谷真的會來嗎」的強烈焦慮。
此外，井端還要應對來自多方的壓力，日本球團在徵召過程中，常有日職球隊對選手管理提出高壓要求。大聯盟球團方面，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）多次在公開場合透露本應是戰略機密的選手使用計畫與管理體制，讓井端在夾縫中求生存。
日本隊主帥成燙手山芋
在 2024 年世界棒球 12 強賽決賽負於台灣獲得亞軍，到如今WBC八強止步，井端弘和雖然在戰績上遭受批評，但球界內普遍認為環境對總教練並不友善。
如果代表隊總教練始終處於這種「無法對球團大聲」且必須承受各方壓力的弱勢地位，未來的繼任者恐怕也難逃同樣的命運。如何改善執教環境，而非僅是尋找「下一個井端」，已成為日本棒球協會目前最棘手的課題。