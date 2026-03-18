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備戰2026年九合一選舉，民進黨桃園市長參選人未定，除了總統府副秘書長何志偉、民進黨立委王義川外，傳出總統賴清德已鎖定由法務部次長黃世杰參選。黃世杰17日上午現身桃園新屋區出席「115年新屋區農民節慶祝活動」。國民黨立委林沛祥質疑，農民節跟法務部業務有什麼關係？法務部長鄭銘謙答詢時一度說，黃世杰有沒有請假，他還要了解，不過最後他答詢補充，黃世杰在上周已完成事前的請假手續。林沛祥今（18）日在司法法制委員會質詢時問，外傳黃世杰可能參選桃園市長，且已開始公開跑行程，17日還出席農民節活動，但地方的農產品活動，跟法務部業務並沒有直接相關，黃世杰有請假嗎？鄭銘謙回應，若涉及公務行程，官員本就可能外出執行職務，且該請假就會請假。至於黃世杰是否確定參選？鄭銘謙說，目前相關傳聞都還只是媒體報導，尚未有明確決定；若未來確定參選，黃世杰應會對外說明相關安排。