我是廣告 請繼續往下閱讀

效力日本職業棒球（NPB）福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙今（18）日迎來日職熱身賽初登板，交手中日龍隊，首局就飆出154公里火球，但被田中幹也敲出陽春砲，但也對第4棒的細川成也投出三振，是他日職首K，首局用了16球失掉1分。徐若熙日前披上中華隊球衣參加經典賽，在預賽首戰先發面對澳洲隊，繳出4局無失分的好投，中華隊止步預賽後，徐若熙也回歸軟銀隊，備戰新球季的到來。徐若熙今日迎接日職熱身賽初登板，交手中日隊，首打席面對洋砲卡利克斯特（Orlando Calixte），徐若熙用149公里的速球讓卡利克斯特敲出右外野飛球出局，抓到在日職生涯的第1個出局數。不過卻被第2棒田中幹也狙擊，153公里的偏低速球，硬是被田中扛上左外野看台，這支陽春砲讓徐若熙失掉在日職的第1分，中日龍取得1：0領先。徐若熙挨轟後未受到影響，滿球數讓岡林勇希敲出中外野飛球出局，最後用變速球三振中日隊第4棒細川成也，徐若熙首局挨1轟失掉1分。此役是徐若熙首度於主場福岡巨蛋先發，16日受訪時，徐若熙表示，福岡巨蛋的投手丘與臺北大巨蛋感覺相似，此役軟銀隊預定讓徐若熙投超過50球。