我是廣告 請繼續往下閱讀

效力日本職業棒球（NPB）福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙今（18）日迎來日職熱身賽初登板，交手中日龍隊，雖然首局就挨轟失分，但徐若熙不受影響，共有3局演出3上3下，第6局留下一、二壘有人的局面退場，軟銀隊牛棚「拆彈」成功力保不失，最終徐若熙初登板主投5.2局失1分，共用82球，被敲出3安含1轟，另外送出7次三振、2次保送，最快球速155公里，退場時無關勝敗。徐若熙今日迎接日職熱身賽初登板，於主場福岡巨蛋交手中日龍隊，首局首打席雖然僅用1球就解決洋砲卡利克斯特（Orlando Calixte），但被第2棒田中幹也狙擊，153公里的偏低速球，硬是被田中扛上左外野看台，徐若熙失掉在日職的第1分，不過他不受影響，對細川成也投出首次三振。雖然開局先失分，但軟銀隊馬上在1局下替徐若熙追回分數，山川穗高的適時安打打回追平分，雙方以1：1平手。徐若熙第2局、3局演出6上6下，還對洋砲薩諾（Miguel Sano）、中西聖輝、卡利克斯特投出三振。4局上徐若熙又遭遇危機，兩出局後被細川成也敲出內野安打，隨後保送板山祐太郎，面對一、二壘得點圈危機，徐若熙讓薩諾敲出滾地球出局，順利化解失分危機。5局上徐若熙再度演出3上3下，還對村松開人、鵜飼航丞投出三振。6局上徐若熙續投，被卡利克斯特敲出二壘安打，田中幹也短打失敗，免費送給徐若熙出局數，不過徐若熙對岡林勇希投出此役第2次保送，軟銀隊也喊出暫停，徐若熙在暫停後回穩，三振掉細川成也，取得第2個出局數，但軟銀隊決定換投，由木村光登板「拆彈」。木村登板後先投出保送，讓中日隊攻佔滿壘，不過讓薩諾敲出界外飛球出局，木村「拆彈」成功。總計徐若熙在熱身賽初登板主投5.2局失1分，共用82球，被敲出3安含1轟，另外送出7次三振、2次保送，最快球速155公里，退場時無關勝敗。