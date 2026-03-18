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▲「台灣金孫」古林睿煬在日職熱身賽後援1局無失分，成功替火腿隊關門，收下1次救援成功。（圖／取自火腿隊官方IG）

日本職棒（NPB）熱身賽持續進行，今（18）日共有多位旅日台將出賽，效力埼玉西武獅隊外野手林安可繼前役單場雙安後，此役再度於首打席敲安，目前累積打擊率3成33。另外，效力北海道日本火腿鬥士隊「台灣金孫」古林睿煬此役後援登板，僅用9球就收下比賽，拿下1次救援成功，最快球速155公里，林家正則是獲得1次代打機會，遭到三振，目前累積3打數無安打。前役林安可單場敲出雙安，此役續扛西武隊先發第4棒、右外野手，2局下首打席面對樂天隊先發投手烏瑞尼亞（Jose Urena），林安可鎖定偏高的滑球，敲出右外野一壘安打。3局下第2打席，林安可敲出二、遊間的中線滾地球，眼看要穿出去形成安打，卻被游擊手宗山壘擋下，變成游擊滾地球出局。6局下第3個打席，林安可與樂天隊後援投手津留崎大成纏鬥到滿球數，最後被滑球三振，林安可結束第3個打席後也退場休息。總計此役林安可3打數敲出1安，打擊率上升至3成33。此外，在火腿隊與橫濱隊的比賽，「台灣金孫」古林睿煬也有登板，此役古林睿煬在9局上領先1分的情況下登板「關門」，一上場就對梶原昂希連續飆出3顆速球，送出此役首K。隨後古林睿煬讓戶柱恭孝敲出右外野飛球出局，最後讓京田陽太擊出二壘滾地球出局，僅用9球就收下比賽。總計古林睿煬此役後援1局無失分，拿下1次救援成功，未被敲安，另外送出1次三振。打者方面，林家正此役雖然是板凳出發，但在第7局獲得代打機會，不過遭到吉野光樹三振，目前熱身賽累積3打數無安打。