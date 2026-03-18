效力日本職業棒球（NPB）福岡軟銀鷹隊「龍之子」徐若熙今（18）日迎來日職熱身賽初登板，交手中日龍隊，繳出5.2局失1分、7次奪三振的好投。賽後軟銀隊監督小久保裕紀給出高評價，並指出徐若熙在速球與指叉變速球之間運用得當，展現出升任先發輪值的實力。
徐若熙熱身賽初登板好投 小久保裕紀：「進入先發輪值」
迎接日職熱身賽初先發，徐若熙首局雖然挨轟，但不受影響，馬上投出第1次三振，其中在第2、3、5局都演出3上3下，一路投到第6局兩出局才退場，靠著牛棚的幫忙化解失分危機，最後留下5.2局被敲3安失1分的好投，另外送出7次三振、2次保送，最快球速155公里。
據《西日本體育》報導，賽後軟銀隊監督小久保裕紀給予高度評價，「雖然最後感覺有一點疲勞，但在那之前的投球表現真的非常出色。」小久保指出，徐若熙招牌指叉變速球是最有自信的球路，但如果沒有速球做鋪墊，也不會發揮效果，「（球速）有155公里吧。自從看了他在WBC的投球後，這次是第2次觀察，已經展現出足以勝任先發輪值的實力。」
被問到徐若熙是否進入球季的先發輪值，小久保給出了肯定的答覆，並指出雖然沒打算讓徐若熙不休息投滿一整季，但已經正式向選手發出通知。
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迎接日職熱身賽初先發，徐若熙首局雖然挨轟，但不受影響，馬上投出第1次三振，其中在第2、3、5局都演出3上3下，一路投到第6局兩出局才退場，靠著牛棚的幫忙化解失分危機，最後留下5.2局被敲3安失1分的好投，另外送出7次三振、2次保送，最快球速155公里。
據《西日本體育》報導，賽後軟銀隊監督小久保裕紀給予高度評價，「雖然最後感覺有一點疲勞，但在那之前的投球表現真的非常出色。」小久保指出，徐若熙招牌指叉變速球是最有自信的球路，但如果沒有速球做鋪墊，也不會發揮效果，「（球速）有155公里吧。自從看了他在WBC的投球後，這次是第2次觀察，已經展現出足以勝任先發輪值的實力。」
被問到徐若熙是否進入球季的先發輪值，小久保給出了肯定的答覆，並指出雖然沒打算讓徐若熙不休息投滿一整季，但已經正式向選手發出通知。
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