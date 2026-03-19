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來自日本的宇都宮皇者在EASL東亞超級聯賽6強賽事中，以85：64大勝新北國王，他們陣中的外籍球員紐比爾（D.J. Newbill）在這場比賽繳出20分的好表現，在賽後記者會上有中國媒體詢問他是否有意願打CBA？而他幽默笑回「宇都宮皇者是我的家」讓全場笑翻。紐比爾表示：「雖然他們會付很高的薪水讓很多球員想去那邊打球，但我很喜歡日本，也很喜歡我的隊友，宇都宮皇者是我的家」，這話一出讓在場所有人都笑成一片。另外紐比爾也提到在不同聯盟打球的差異，他說：「在不同的聯賽打球會遇到很多不同類型的球員，跟那些高水準的球員對抗很有趣，我認為我的隊友們也很享受跟強者對抗的感覺」。紐比爾在日本B聯賽表現相當優異，連續兩賽季奪下MVP創聯盟紀錄，在EASL的賽場上表現也相當亮眼，是宇都宮能打進決賽的關鍵人物之一。本季EASL四強隊伍已全數出爐，包括來自日本的宇都宮皇者、東京電擊、琉球黃金國王以及台灣的桃園璞園領航猿，3/20四支球隊將捉對廝殺，爭取冠軍榮耀。