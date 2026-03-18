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EASL東超6強賽事的第二場比賽，是由台灣的新北國王對上日本的宇都宮皇者，原本氣勢正旺的新北國王在亞洲外援西納受傷後戰況風雲變色，慘遭宇都宮皇者逆轉，最終85:64落敗無緣晉級4強，主帥洪志善認為西納傷退影響球員的心態是落敗關鍵。這場比賽新北國王打出漂亮的開局，首節在洋將杰倫獨拿8分的帶領下取得23:12雙位數領先，但到了第二節新北國王的伊朗籍亞洲外援西納在防守時抱著膝蓋痛苦倒地，隨後被擔架抬出場，他的傷退給宇都宮皇者追上比分的機會，靠著洋將傑雷特 (Grant Jerrett)單節豪取10分，半場打完宇都宮48:37反超比分。到了下半場新北國王仍然找不到突破口，終場就以64：85落敗，無緣晉級東超四強，主帥洪志善在賽後記者會上點出勝敗關鍵，他說：「第一節我們防守輪轉跟強度都做得很好，但到了第二節西納受傷之後心態受到影響，節奏也被打亂」。新北國王球星李愷諺認為雙方是不同層級的球隊，他在記者會上表示：「雖然我們有控制失誤，但對方的空檔把握度很好，在我們自己命中率不高的情況下就比較難贏球」。本場比賽宇都宮皇者兩位洋將表現出色，傑雷特攻下27分12籃板，紐比爾（D.J. Newbill）則有20分進帳，擊敗新北國王後他們將在20號面對琉球黃金國王。