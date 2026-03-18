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桃園璞園領航猿今（18）日在東超6強賽事中強碰韓國首爾SK騎士，領航猿開局就展現PLG聯賽龍頭的實力，在葛拉漢19分以及伯朗16分的帶領下，以89:69擊敗對手前進4強。比賽一開始盧峻翔就展現火熱手感，一記三分外線打出氣勢，在讀秒階段靠著伯朗的壓哨球，首節打完取得21:14領先。到了第二節領航猿另一名洋將葛拉漢跳出來帶領球隊，單節攻下12分助領航猿持續擴大領先，半場打完取得44:32雙位數領先。下半場雙方易籃再戰，領航猿在第三節持續展現高壓防守，迫使首爾SK騎士單節發生4次失誤，再加上陳將双壓哨球，三節打完領航猿已經領先高達20分。本場比賽領航猿共有四位球員得分來到雙位數，分別是伯朗的16分，葛拉漢的19分、阿提諾拿下10分以及盧峻翔的12分，最終以89:69擊敗首爾SK騎士挺進四強，下一場將在20號迎戰東京電擊。