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EASL東亞超級聯賽6強賽事在今（18）日火熱開打，每支球隊都做好萬全準備來面對這場賽事，除了球員在場上盡情獻技，場邊的啦啦隊也是球迷關注的焦點之一，這次東超組成一支啦啦隊聯軍「J!YJ Stars 」前往澳門，並且在第一場六強賽事開打前嗨跳超洗腦神曲《Queencard》炒熱現場氣氛。本屆東超6強賽事首戰在塔石體育館開戰，啦啦隊們在賽前嗨跳超洗腦神曲《Queencard》，球迷們也拿起手機拍攝這段精采表演。這次啦啦隊陣容相當堅強，J!YJ Stars成員包括夢想家的梓梓和小雞、領航猿的牙牙、戰神的柳柳、國王的金泰琳、李貞潤、攻城獅的鄭熙靜、洋基的娜比、TPVL 臺中連莊的靜靜還有2s經紀公司所屬韓國啦啦隊趙多情、李沿珍。