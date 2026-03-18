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東亞超級聯賽6強賽事將於18日點燃戰火，下午5點由台灣的桃園璞園領航猿出戰韓國代表首爾SK騎士，晚上7:30則是台灣的另一支球隊新北國王要強碰日本的宇都宮皇者，針對這場籃球盛宴，NOWNEWS球評李亦伸在賽前進行了深入分析，他看好領航猿晉級四強，而新北國王要擊敗宇都宮皇者難度高。李亦伸指出，雙方本土球員的實力差不多，領航猿不管是盧峻翔或者是李家慷、白曜誠甚至是關達祐，李亦伸覺得後場本土球員的對抗性都夠，但首爾SK騎士陣中有韓國國家隊射手，所以在本土的戰力上互相抵消。在洋將部分，領航猿的洋將戰力不會比首爾SK騎士差，儘管SK騎士擁有沃尼（Jameel Warney）、門羅（Darryl Monroe）這兩位主宰力的洋將，領航猿的阿提諾及伯朗有中遠距離的投射能力，在禁區裡面的高度也是擁有絕對的屏障，再加上 198 公分的葛拉漢，領航猿在這場「一戰定生死」的戰役中佔居上風。李亦伸認為這場比賽的關鍵在於 沃尼的發揮，沃尼在這種關鍵的比賽基本上就是 30 分15 籃板起跳，所以如果布朗、葛拉漢、阿提諾有辦法來阻止沃尼在禁區裡面的發揮，我相信這場比賽對領航猿來講，他們不但有機會晉級到四強，甚至於搶進到今年東超的冠軍賽。另外在晚上7:30，新北國王要出戰宇都宮皇者，李亦伸表示：「這場勝負的關鍵在於國王如何限制宇都宮皇者洋將的發揮，193公分的洋將紐比爾（D.J. Newbill）能控球能得分，身材有輾壓的優勢，他會給國王隊的後場帶來蠻大的壓力，另外宇都宮還有一位歸化洋將愛德華茲（Gavin Edwards）以及紐西蘭國手福圖 (Isaac Fotu)，我覺得這是宇都宮皇者在對位、在整個團隊戰力上一個蠻大的優勢」。在國王隊方面，雖然簽下戴維斯來增加內線戰力，不過李亦伸覺得如果國王的其他洋將沒辦法扛住宇都宮的兇猛攻勢，那他在場上的作用也不大。李亦伸總結，這場比賽他比較看好宇都宮皇者，原因在於宇都宮的團隊防守及穩定性都優於新北國王，甚至在洋將戰力也略勝一籌，除非國王隊在這場比賽的三分球有出色發揮，否則宇都宮贏球晉級的機率還是高一些。